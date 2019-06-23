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Белорусскую технику представили на форуме «День сибирского поля» в Алтайском крае
24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Белорусские предприятия «Гомсельмаш», МТЗ, «Амкодор» представили свою технику в Алтайском крае на межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля — 2019», сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
«Участники агрофорума отметили, что белорусская сельхозтехника пользуется заслуженным авторитетом у аграриев Сибири. Отдельные образцы были реализованы прямо с демонстрационного поля», — проинформировали в дипмиссии.
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Белорусские предприятия «Гомсельмаш», МТЗ, «Амкодор» представили свою технику в Алтайском крае на межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля...
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