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Белорусскую технику представили на форуме «День сибирского поля» в Алтайском крае

24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Белорусские предприятия «Гомсельмаш», МТЗ, «Амкодор» представили свою технику в Алтайском крае на межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля — 2019», сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

«Участники агрофорума отметили, что белорусская сельхозтехника пользуется заслуженным авторитетом у аграриев Сибири. Отдельные образцы были реализованы прямо с демонстрационного поля», — проинформировали в дипмиссии.

 
 
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Белорусские предприятия «Гомсельмаш», МТЗ, «Амкодор» представили свою технику в Алтайском крае на межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля...
 
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