В некоторых домах по ул. Волгоградской и Луцкой не будет горячей воды

Источник материала: Виртуальный Брест

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии, что в связи с заменой тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение у потребителей в жилых домах:



– ул. Волгоградская, 3, 7А, 9, 11;

– ул. Луцкая, 37.

в период с 800 24.06.2019 до 2000 25.06.2019

Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства

жителям города.