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В некоторых домах по ул. Волгоградской и Луцкой не будет горячей воды
24.06.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии, что в связи с заменой тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение у потребителей в жилых домах:
в период с 800 24.06.2019 до 2000 25.06.2019
Предприятие приносит свои извинения за доставленные неудобства
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КУПП «Брестское котельное хозяйство» информирует потребителей тепловой энергии, что в связи с заменой тепловых сетей будет...
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