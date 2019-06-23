ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вначале жара, потом — дожди. Погода в Бресте на неделе

24.06.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе в Бресте сильных изменений в погоде не предвидится: первую половину будет жара, а в четверг ожидается небольшой дождь, сообщает pogoda.by.

Вначале жара, потом — дожди. Погода в Бресте на неделе

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит +23.+25°С, во вторник — на один градус выше.

Вначале жара, потом — дожди. Погода в Бресте на неделе

На среду обещают небольшую облачность, во второй половине дня столбик термометра поднимется до +27°С.

В четверг возможен небольшой дождь и до +24°С, а в пятницу будет переменная облачность и +21°С.

Хорошей недели, друзья!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На новой рабочей неделе в Бресте сильных изменений в погоде не предвидится: первую половину будет жара, а в четверг ожидается небольшой дождь, сообщает pogoda.by. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинском районе столкнулись автобус и Renault: потребовалась помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика