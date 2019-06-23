Жители Слуцкого района дозвонились на «прямую линию» управделами Миноблисполкома: не довольны состояние кладбища

Источник материала: Слуцк Город





Состоянием кладбищ недовольны жительницы Слуцкого и Смолевичского районов. Свои претензии они изложили во время прямой линии, которую провел управляющий делами Миноблисполкома Владимир Гуринович, пишет портал МЛЫН.BY

Слуцкий район

Первая жалоба поступила из деревни Михейки от Татьяны Николаевны. Женщина рассказала, что местное кладбище несвоевременно окашивается, оттуда плохо вывозят мусор, а еще никто не хочет восстанавливать поврежденный забор.

— Мы много раз обращались к председателю Бокшицкого сельсовета с просьбой решить все эти вопросы, но воз и ныне там, — говорит Татьяна Николаевна. — На установку бетонного забора мы собирали деньги, но потом экскаватор его сломал, и ограждение до сих пор не восстановлено.

Как пояснила председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Овсянникова, с которой во время звонка заявительницы связался Владимир Гуринович, несколько элементов забора на кладбище действительно повреждены, но в ближайшее время ограждение приведут в порядок.

— Что касается других вопросов, то я их возьму на личный контроль, — пообещала Наталья Овсянникова. — На следующей неделе выеду в деревню, пообщаюсь с жителями, и мы найдем выход из ситуации.