Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

Источник материала: Слуцк Город





Для Анастасии Мирончик-Ивановой выступление на стадионе «Динамо» стало особенным. Два года назад за соревнованиями она наблюдала лишь со стороны. Год назад на только что открывшейся после реконструкции арене возобновила свою карьеру. Теперь – завоевала серебряную награду II Европейских игр, пишет СБ Беларусь Сегодня.

Дальше показанного белоруской результата – 6,71 метра, улетела лишь россиянка Елена Соколова. И та – лишь на 5 сантиметров. Впрочем, подобные нюансы Настю не очень расстроили: после окончания соревнования она светилась от счастья.

— Я очень рада и горжусь, что выступаю в нашей стране. Что я – белоруска и меня пришло поддержать так много людей. Это очень приятно. Тем более, что соперницы очень сильные, а антураж и уровень проведения соревнований просто высочайшие.

— После последней попытки схватилась за голову. Хотела дальше?

— Мы пошли ва-банк. Я не доступала в предыдущих выходах в сектор, решили внести коррективы, но не получилось. Вот и расстроилась. Но медаль есть – и это главное. Можно работать дальше.





— Для тебя на II Европейских играх важнее личная медаль или принесенные в командный зачет очки?

— Все важно. Сейчас для меня важны любые результаты и любые соревнования. Я рада уже тому, что я – белоруска и могу выступать за свою страну на таком уровне. К тому же нынешний сезон для меня значит очень много. Он очень длинный, много стартов. И у меня есть ощущение, что я лишь набираю обороты, раскручиваюсь. Мне еще нужны старты, но II Европейские игры, определенно, один из главных турниров нынешнего сезона.

— Можешь сравнить ощущения здесь и, например, в преддверии чемпионата Европы?

— Мне кажется, здесь волнения и ответственности было даже больше. Столько зрителей, такая поддержка. К счастью, мне удалось собраться и не поддаться эмоциям. Иначе соперницы бы точно воспользовались моментом. Здесь такой формат: любая может стать первой.

— Для тебя на II Европейских играх важнее личная медаль или принесенные в командный зачет очки?

— Все важно. Сейчас для меня важны любые результаты и любые соревнования. Я рада уже тому, что я – белоруска и могу выступать за свою страну на таком уровне. К тому же нынешний сезон для меня значит очень много. Он очень длинный, много стартов. И у меня есть ощущение, что я лишь набираю обороты, раскручиваюсь. Мне еще нужны старты, но II Европейские игры, определенно, один из главных турниров нынешнего сезона.





— Можешь сравнить ощущения здесь и, например, в преддверии чемпионата Европы?

— Мне кажется, здесь волнения и ответственности было даже больше. Столько зрителей, такая поддержка. К счастью, мне удалось собраться и не поддаться эмоциям. Иначе соперницы бы точно воспользовались моментом. Здесь такой формат: любая может стать первой.

— У тебя красивые блестящие тени на веках: серьезно готовилась к появлению на телеэкранах?

— Конечно, мы же девушки! Это такие женские штучки, которые необходимы нам, как любому актеру. Мы ведь, по сути, играем здесь. Я, по крайней мене, точно.

— II Европейские игры – это, в первую очередь, большое шоу или спортивный турнир?

— Все сразу. Но при этом я постаралась сделать все, чтобы выступление стало и шоу. Я всегда стараюсь играть, выходя на стадион. Это позволяет раскрыть себя.





— С чем можно сравнить медаль II Европейских игр по ее эмоциональной ценности?

— Каждые соревнования важны, но у меня сейчас особенные чувства. Во-первых, дома. Во-вторых, после возвращения в спорт. Да, у меня уже была медаль на зимнем чемпионате Европы в Глазго, но сейчас все острее и приятнее. Хотя при этом я всегда, даже когда не могла выступать, знала, что я – в топе, и обязательно вернусь.

— Какие планы впереди?

— Во-первых, завершить II Европейские игры: у нас еще командная борьба. Во-вторых, чемпионат мира. Весь сезон у меня был разделен на два этапа: подготовка ко II Европейским играм и подготовка к чемпионату мира. Первый этап мы, считай, преодолели. Осталось столь же успешно пройти второй, но для этого нужно серьезно добавлять. Впрочем, я на это способна.



