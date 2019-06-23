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Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

24.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

Для Анастасии Мирончик-Ивановой выступление на стадионе «Динамо» стало особенным. Два года назад за соревнованиями она наблюдала лишь со стороны. Год назад на только что открывшейся после реконструкции арене возобновила свою карьеру. Теперь – завоевала серебряную награду II Европейских игр, пишет СБ Беларусь Сегодня.

Дальше показанного белоруской результата – 6,71 метра, улетела лишь россиянка Елена Соколова. И та – лишь на 5 сантиметров. Впрочем, подобные нюансы Настю не очень расстроили: после окончания соревнования она светилась от счастья.

— Я очень рада и горжусь, что выступаю в нашей стране. Что я – белоруска и меня пришло поддержать так много людей. Это очень приятно. Тем более, что соперницы очень сильные, а антураж и уровень проведения соревнований просто высочайшие.

После последней попытки схватилась за голову. Хотела дальше?

— Мы пошли ва-банк. Я не доступала в предыдущих выходах в сектор, решили внести коррективы, но не получилось. Вот и расстроилась. Но медаль есть – и это главное. Можно работать дальше.

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

— Для тебя на II Европейских играх важнее личная медаль или принесенные в командный зачет очки?

— Все важно. Сейчас для меня важны любые результаты и любые соревнования. Я рада уже тому, что я – белоруска и могу выступать за свою страну на таком уровне. К тому же нынешний сезон для меня значит очень много. Он очень длинный, много стартов. И у меня есть ощущение, что я лишь набираю обороты, раскручиваюсь. Мне еще нужны старты, но II Европейские игры, определенно, один из главных турниров нынешнего сезона.

Можешь сравнить ощущения здесь и, например, в преддверии чемпионата Европы?

— Мне кажется, здесь волнения и ответственности было даже больше. Столько зрителей, такая поддержка. К счастью, мне удалось собраться и не поддаться эмоциям. Иначе соперницы бы точно воспользовались моментом. Здесь такой формат: любая может стать первой.

Для тебя на II Европейских играх важнее личная медаль или принесенные в командный зачет очки?

— Все важно. Сейчас для меня важны любые результаты и любые соревнования. Я рада уже тому, что я – белоруска и могу выступать за свою страну на таком уровне. К тому же нынешний сезон для меня значит очень много. Он очень длинный, много стартов. И у меня есть ощущение, что я лишь набираю обороты, раскручиваюсь. Мне еще нужны старты, но II Европейские игры, определенно, один из главных турниров нынешнего сезона.

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

— Можешь сравнить ощущения здесь и, например, в преддверии чемпионата Европы?

— Мне кажется, здесь волнения и ответственности было даже больше. Столько зрителей, такая поддержка. К счастью, мне удалось собраться и не поддаться эмоциям. Иначе соперницы бы точно воспользовались моментом. Здесь такой формат: любая может стать первой.

 У тебя красивые блестящие тени на веках: серьезно готовилась к появлению на телеэкранах?

Конечно, мы же девушки! Это такие женские штучки, которые необходимы нам, как любому актеру. Мы ведь, по сути, играем здесь. Я, по крайней мене, точно.

II Европейские игры – это, в первую очередь, большое шоу или спортивный турнир?

— Все сразу. Но при этом я постаралась сделать все, чтобы выступление стало и шоу. Я всегда стараюсь играть, выходя на стадион. Это позволяет раскрыть себя.

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019

 С чем можно сравнить медаль II Европейских игр по ее эмоциональной ценности?

Каждые соревнования важны, но у меня сейчас особенные чувства. Во-первых, дома. Во-вторых, после возвращения в спорт. Да, у меня уже была медаль на зимнем чемпионате Европы в Глазго, но сейчас все острее и приятнее. Хотя при этом я всегда, даже когда не могла выступать, знала, что я – в топе, и обязательно вернусь.

Какие планы впереди?

Во-первых, завершить II Европейские игры: у нас еще командная борьба. Во-вторых, чемпионат мира. Весь сезон у меня был разделен на два этапа: подготовка ко II Европейским играм и подготовка к чемпионату мира. Первый этап мы, считай, преодолели. Осталось столь же успешно пройти второй, но для этого нужно серьезно добавлять. Впрочем, я на это способна.

Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019


СБ Беларусь Сегодня

 
 
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Для Анастасии Мирончик-Ивановой выступление на стадионе «Динамо» стало особенным. Два года назад за соревнованиями она наблюдала лишь со стороны. Год назад на...
 
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