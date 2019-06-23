ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Через пару недель привыкаешь к режиму”. Артем Кунтиков – о службе в армии

24.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 73

 

Гвардии сержант Артем Кунтиков родом из деревни Ульяшино. На срочной военной службе освоил специальность в подразделении артиллерии, был назначен на должность командира отделения учебного взвода. Через полгода стал заместителем командира взвода. Артем неоднократно поощрялся за успехи по службе — его мама получила благодарственное письмо. Сегодня парень планирует связать судьбу с силовыми структурами, проходит отбор на службу в МЧС.

 

“Через пару недель привыкаешь к режиму”. Артем Кунтиков – о службе в армии
Когда в ноябре 2017 года пришла повестка из военкомата, Артем отнесся к ней со всей ответственностью. Он до сих пор хранит трепетные воспоминания о службе отца:  в детстве часто рассматривал его армейский альбом. Мальчишка любил слушать истории отца. Фото Михаила Левцова

 

«Моя семья невелика — мама Инна Ивановна и я. Папы Сергея Петровича не стало, когда мне было семь лет. Все заботы о воспитании возложила на себя мама. Она прививала мне важные жизненные ценности, любовь к труду, уважение к старшим, что нужно помогать и поддерживать тех, кому трудно или кто оказался в сложной ситуации, — говорит парень. — Я искренне благодарен ей за все».

Артем учился в Шишевской школе. С детства проявлял интерес к технике, поэтому после девятого класса пошел в Мстиславский государственный профессиональный лицей. Там получил специальность тракториста-машиниста. Потом поступил в колледж в Кричев на отделение «Обеспечение эксплуатации сельскохозяйственной техники». После окончания получил квалификацию техника-механика.

 

«Некоторым в армии тяжело приходилось с физподготовкой. Мне же вначале трудно было привыкнуть к распорядку дня”

 

Однако через пару недель адаптируешься к режиму, и все приходит в норму, — рассказывает Артем. — Со своими непосредственными обязанностями в части механика-водителя сложностей не было — пригодилось образование”.

По словам парня, к концу службы отмечаешь, что становишься более собранным и рассудительным. Меняется мировоззрение. По-другому начинаешь относиться к людям, товарищам. В армии многие переосмысливают жизненные ценности, в том числе понятие «настоящий друг». Такого Артем во время службы нашел. Он познакомился с Павлом Рудьманом, который был командиром танка. Ребята подружились.

«В армию нужно идти с пониманием того, что ты после этой школы жизни будешь способен в случае чего встать на защиту Родины, народа, семьи. Когда есть высокая идея, то и служить легче», — уверен Артем.

Валерия Дроздовская


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Гвардии сержант Артем Кунтиков родом из деревни Ульяшино. На срочной военной службе освоил специальность в подразделении артиллерии, был назначен на должность...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчанка Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро по прыжкам в длину на ЕИ-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • итальянские кожаные сумки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика