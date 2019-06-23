“Через пару недель привыкаешь к режиму”. Артем Кунтиков – о службе в армии

Источник материала: Горецкий вестник

Гвардии сержант Артем Кунтиков родом из деревни Ульяшино. На срочной военной службе освоил специальность в подразделении артиллерии, был назначен на должность командира отделения учебного взвода. Через полгода стал заместителем командира взвода. Артем неоднократно поощрялся за успехи по службе — его мама получила благодарственное письмо. Сегодня парень планирует связать судьбу с силовыми структурами, проходит отбор на службу в МЧС.





«Моя семья невелика — мама Инна Ивановна и я. Папы Сергея Петровича не стало, когда мне было семь лет. Все заботы о воспитании возложила на себя мама. Она прививала мне важные жизненные ценности, любовь к труду, уважение к старшим, что нужно помогать и поддерживать тех, кому трудно или кто оказался в сложной ситуации, — говорит парень. — Я искренне благодарен ей за все».

Артем учился в Шишевской школе. С детства проявлял интерес к технике, поэтому после девятого класса пошел в Мстиславский государственный профессиональный лицей. Там получил специальность тракториста-машиниста. Потом поступил в колледж в Кричев на отделение «Обеспечение эксплуатации сельскохозяйственной техники». После окончания получил квалификацию техника-механика.

«Некоторым в армии тяжело приходилось с физподготовкой. Мне же вначале трудно было привыкнуть к распорядку дня”

“Однако через пару недель адаптируешься к режиму, и все приходит в норму, — рассказывает Артем. — Со своими непосредственными обязанностями в части механика-водителя сложностей не было — пригодилось образование”.

По словам парня, к концу службы отмечаешь, что становишься более собранным и рассудительным. Меняется мировоззрение. По-другому начинаешь относиться к людям, товарищам. В армии многие переосмысливают жизненные ценности, в том числе понятие «настоящий друг». Такого Артем во время службы нашел. Он познакомился с Павлом Рудьманом, который был командиром танка. Ребята подружились.

«В армию нужно идти с пониманием того, что ты после этой школы жизни будешь способен в случае чего встать на защиту Родины, народа, семьи. Когда есть высокая идея, то и служить легче», — уверен Артем.

Валерия Дроздовская