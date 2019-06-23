Гороскоп на 24-30 июня: обаяние поможет Овнам, а Рыбам нужно экономить силы

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Кто-то верит в астрологические прогнозы, а кто-то относится к ним с юмором. Однако даже скептики отмечают, что каждому человеку характерны ярко выраженные черты знака. Верьте в себя, и пусть звезды вам благоволят.

ОВЕН

Настраивайтесь на деловой лад: есть шанс достичь успехов. Но действовать для этого нужно решительно и быстро, по возможности ничего не откладывая на потом. В первые дни недели особенно важна самостоятельность. Не стоит ждать помощи от окружающих, даже если они прежде не раз ее обещали. Не исключено, что в это время вам нужно будет поддержать своих союзников – они могут столкнуться с трудностями.

Вторая половина недели подходит для того, чтобы взяться за что-то масштабное и важное. Это может быть проект, который прежде пугал вас своей сложностью. На первых этапах не исключены трудности, но они не заставят вас потерять веру в успех. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, перенимаете чужой полезный опыт. Обаяние часто помогает решать деловые вопросы.

ТЕЛЕЦ

Не самая простая, но плодотворная и интересная неделя. Вам очень пригодится умение быстро ориентироваться в ситуации, действовать по обстоятельствам, корректировать планы. Особенно важной будет гибкость в деловом общении. Благодаря ей удастся сохранить хорошие отношения с партнерами, правильно провести переговоры, а в некоторых случаях – и заключить какие-то очень выгодные сделки.

Старайтесь следить за своим эмоциональным состоянием. Чего сейчас определенно нельзя делать, так это нервничать по пустякам, злиться из-за обстоятельств и ситуаций, на которые вы не в силах повлиять. Хладнокровие и самообладание помогают не только одержать верх над недоброжелателями, но и произвести хорошее впечатление на людей.

Некоторой осторожности требуют финансовые дела: тут вы склонны торопиться с решениями, а лучше, напротив, спокойно все обдумать, взвесить «за» и «против».

БЛИЗНЕЦЫ

Будет интересно. На этой неделе вас ждут какие-то необычные события, возможны значимые перемены во всех сферах жизни.

В начале недели могут складываться ситуации, в которых вам нужно будет обратиться к кому-то за помощью. Лучше искать союзников среди тех, вместе с кем вы преодолели немало трудностей, кого сами поддерживали в сложных ситуациях. С новыми знакомыми стоит быть настороже, особенно если вы видите, что они очень хотят вам понравиться, прикладывают для этого много усилий.

Вторая половина недели дает возможность повеселиться, познакомиться с какими-то интересными людьми. Это подходящее время для посещения светских мероприятий, официальных торжеств и неформальных импровизированных вечеринок.

РАК

Очень благоприятная неделя для учебы, сбора и анализа информации, а также для творчества. Рутинная однообразная работе может казаться более скучной и утомительной, чем обычно, а вот за дела, требующие фантазии, вы беретесь с большим энтузиазмом. Возможны удачные совпадения, необычные встречи, благодаря которым перед вами откроются новые горизонты.

Меняется ваше отношение ко многим вещам: вы замечаете то, на что прежде не обращали внимания, делаете верные выводы. События этой недели станут особенно важными для юных Раков, которые почувствуют, что готовы взять на себя ответственность, начать действовать самостоятельно.

Очень яркими и запоминающимися будут любые поездки. Новые впечатления вдохновляют. Не исключено, что вдали от дома вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

ЛЕВ

Начало недели очень благоприятно. Не тратьте время на пустяки: всего за несколько дней вы можете достичь прогресса в самых важных делах, добиться того, о чем долго мечтали. Не исключены удачные совпадения, могут открыться какие-то новые обстоятельства, благодаря которым вы реализуете свои замыслы быстрее, чем рассчитывали.

Середина недели – время, когда стоит сосредоточиться на отношениях с близкими людьми. Они могут нуждаться в вашем внимании и поддержке больше, чем обычно. Не исключено, что именно ваш опыт поможет в решении какой-то важной для всех проблемы.

Только в последние дни недели могут возникнуть какие-то трудности. Чаще всего они являются следствием ошибок, допущенных раньше. Вы сможете быстро все исправить, если поймете, что зависит от вас, а что – нет.

ДЕВА

Неделя достаточно сложная. Многое будет даваться труднее, чем обычно. Преграды часто возникают на пути; вы находите способ преодолеть их, но это требует времени и усилий. Рабочие отношения становятся более напряженными, не всегда удается быстро найти общий язык с коллегами. Сейчас особенно важно не смешивать деловые и личные интересы.

Безусловный плюс этой недели – возможность познакомиться с необычными, интересными людьми, у которых вы многому научитесь. Вы можете встретить их где угодно, часто – при каких-то странных, удивительных обстоятельствах.

Во второй половине недели возможны какие-то заметные перемены к лучшему в семье, новости, которые очень обрадуют и вас, и ваших близких. Не исключено, что какие-то общие планы нужно будет скорректировать.

ВЕСЫ

Благоприятная и плодотворная неделя. Она как нельзя лучше подходит для любых полезных занятий. Вы стараетесь не тратить время напрасно, каждую минуту использовать с толком, и это удается. Не исключены необычные, но очень заманчивые предложения. Скорее всего, вы захотите ответить на них согласием и не пожалеете об этом.

Возможны перемены к лучшему в профессиональной сфере. Тут многое будет зависеть от вашего умения вовремя проявить инициативу, быстро принять верное решение, сделать то, чего требует ситуация. К счастью, можно положиться на интуицию, которая дает точные подсказки.

Эмоциональный фон будет напряженным в начале недели, но с каждым днем будет становиться все стабильнее. Вы сможете оставить в прошлом многие сомнения и тревоги, определитесь с планами на будущее и поймете, как действовать дальше.

СКОРПИОН

Не торопитесь. В начале недели возможны какие-то неудачные совпадения, неприятные происшествия, но в дальнейшем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Лучше не торопиться с решениями, особенно если они касаются вашей работы: тут легко допустить ошибку, выдать желаемое за действительное. Дайте себе время изучить ситуацию.

Середина недели заставит на время отвлечься от собственных дел и заняться чужими. Это период, когда каждый шаг должен быть хорошо продуман, а вам придется учитывать множество факторов. Будет сложно, но интересно. Опыт, полученный в эти дни, вам еще не раз пригодится.

Последние дни недели – самые противоречивые. Ситуация в целом неплоха, но вы слишком много внимания уделяете тому, что вам не нравится. Размышления о проблемах, трудностях и собственных слабостях отнимают много сил и мешают сосредоточиться на чем-то более полезном.

СТРЕЛЕЦ

Действуйте быстро: начало недели будет относительно удачным, а вот позже могут возникнуть трудности. Поэтому лучше ничего не откладывать на потом – ни дела, ни встречи, ни решения.

Не всегда легко находить общий язык с окружающими: сейчас у них к вам больше претензий, чем обычно. Это особенно заметно в профессиональной сфере, где даже давние партнеры могут вести себя странно, критиковать вас, даже говорить о возможном прекращении сотрудничества. В семье ситуация несколько лучше – тут вас любят и берегут. Но напряженные моменты порой возникают и здесь.

Неплохая неделя для поездок. Смена обстановки радует и вдохновляет вас. К тому же в новых местах вы легко завязываете знакомства, которые могут получить самое невероятное продолжение.

КОЗЕРОГ

Неделя будет довольно напряженной. Строить на нее планы довольно трудно, потому что то и дело появляются новые дела и заботы; к этому вы должны быть готовы. Не рассчитывайте на то, что даже простые дела удастся сделать быстро. Куда вероятнее, что будут возникать какие-то многочисленные задержки, из-за которых вы не завершите начатое в срок.

Деловые партнеры не всегда ведут себя так, как вы ожидали. Часто они преподносят не самые приятные сюрпризы, но больше тревожат постоянные проверки: очевидно, что ваши честность и надежность вызывают сомнения у тех, кому вы доверяете.

Самые приятные события ждут вас в конце недели. У вас будет возможность что-то заметно изменить к лучшему, исполнить давнее желание. Чем решительнее вы действуете, тем быстрее добиваетесь нужных результатов. Если вы не станете тратить время напрасно, эти дни пройдут очень плодотворно.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на некоторые трудности, вы полны оптимизма, и для него есть все основания. На этой неделе, хоть и не сразу, можно достичь значительных успехов. Но важно действовать последовательно, не браться за новое дело, пока не завершено старое.

Чаще обычного приходится брать на себя ответственность за других, решать в одиночку серьезные рабочие вопросы. Не всегда вы сразу выбираете верную стратегию, но ошибки стараетесь исправить вовремя, и это удается. Будет возможность восстановить старые связи с людьми, с которыми вы прежде плодотворно сотрудничали. После этого откроются новые перспективы.

Любые домашние, бытовые проблемы сейчас решаются быстро. Вы можете рассчитывать на помощь близких: они охотно возьмут на себя часть забот. Последние дни недели – самое подходящее время для любых семейных мероприятий.

РЫБЫ

Неделя приятная, но не слишком плодотворная. Часто вы находите себе массу интересных (и не очень) занятий, вместо того чтобы сосредоточиться на делах, требующих внимания. Кроме того, сейчас многие Рыбы склонны перекладывать ответственность на других, ждать, что кто-то возьмет на себя решение всех проблем. Лучше все же контролировать ситуацию самостоятельно, так вы гораздо быстрее добьетесь нужной цели.

Наиболее удачной с деловой точки зрения будет середина недели. Именно в эти дни можно справиться с важными задачами, осуществить свои планы, сделать нечто полезное для себя и других. Возможно, вы предпочтете реализовать сначала чужие идеи, а потом собственные. Это позволит избежать многих переживаний и волнений.

В последние дни недели лучше никуда не торопиться и сократить нагрузки. Это время подходит для отдыха и восстановления сил гораздо больше, чем для героических подвигов.

Гороскоп от horo.mail.ru .