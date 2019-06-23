10 процентов за 10 лет. Число инвалидов в Беларуси растет

Источник материала: Ежедневник



фото: prokuratura.gov.by

За последние 10 лет число инвалидов в Беларуси выросло на 10%, при этом доля людей с инвалидностью среди населения республики возросла с 5,2% до 5,9%. Они испытывают серьезные проблемы с трудоустройством и социальной помощью.

В Беларуси проживает 569,7 тыс. инвалидов (по данным на 1.05.2019 г.). Генпрокуратура проверила, как защищаются их права и законные интересы. В первую очередь прокуроры обратили внимание на обеспечение профессиональной и трудовой реабилитации.

Установлено, что «забронированные» для инвалидов рабочие места зачастую не были вакантны. В иных случаях свободные места не использовались из-за медицинских противопоказаний у этой категории работников. По итогу в счет брони на работу приняли лишь незначительную долю нуждавшихся в труде инвалидов.

Службы занятости недостаточно информировали людей с инвалидностью о возможностях для трудоустройства, в том числе с переобучением.

Выявлены случаи явного нарушения трудовых прав инвалидов – необоснованное снятие с учета безработных, отказ в трудоустройстве, заключение с инвалидами договоров подряда на выполнение сезонных либо временных работ вместо трудового договора.

Прокуроры обнаружили факты бездействия, неоказания нуждавшимся инвалидам и пожилым гражданам социальных услуг территориальными центрами социального обслуживания.

Выявлены случаи, когда инвалидам длительное время не предоставлялись положенные им технические средства для социальной реабилитации. Виной тому, помимо объективных причин, стала ненадлежащая организация работы территориальных структур Минтруда и соцзащиты.

По-прежнему есть проблемы с обеспечением безбарьерной среды для инвалидов. Из-за этого люди с ограниченные возможностями часто не могут получить доступ к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным зданиям, беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, местами отдыха и досуга.

Вопиющий факт: безбарьерная среда не обеспечена даже на некоторых объектах, которые призваны заботиться об инвалидах - территориальных центрах социального обслуживания, райисполкомах.