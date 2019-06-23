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Слушайте истории легендарной музыки на радио «Легенды FM» по четвергам

24.06.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Слушайте истории легендарной музыки на радио «Легенды FM» по четвергам
АиФ

«Просветитель» - так за глаза называют автора и ведущего программы «История одного альбома» на «Легенды FM» Александра Овчинникова.

Начиная с 80-х Александр пополняет свою внушительную музыкальную коллекцию. Ему бы позавидовал каждый второй советский меломан: в коллекции ведущего более 3 тысяч CD и 70 виниловых пластинок, среди которых альбомы таких исполнителей, как Queen, Electric Light Orchestra, Пол Маккартни, «Машина времени», Pink Floyd, Deep Purple, Алла Пугачёва, Дженезис, Юрий Антонов, Boney M, «Синяя Птица», Nazareth и многие другие.

И про каждого у Александра в арсенале есть рассказы, как писались песни и создавались композиции, воспоминания исполнителей и авторов, музыкальные истории, ставшие легендами. Мало кто знает, что популярный рэпер 50 Cent в одном из своих треков использовал отрывок «Сонета» Аллы Пугачёвой. А в конце 70-х Алла Пугачёва выступала в Минске на стадионе «Динамо». Этот концерт был специально организован для английских продюсеров: они знакомились с неизвестной им певицей.

Как творилась «ее величество Музыка» в 70-х, 80-х, 90-х? Множество музыкальных легенд, историй, мифов и их разоблачений – слушайте на «Легенды FM» в авторской программе Александра Овчинникова.

Программа «История одного альбома» выходит каждый четверг в 16:00 на радио «Легенды FM». Подключайтесь!

Слушайте истории легендарной музыки на радио «Легенды FM» по четвергам
 

Слушайте «Легенды FM»

  • в Минске – 94,1 FM
  • в Витебске – 88,5 FM
  • в Гомеле – 94,7 FM
  • в Жлобине – 96,8 FM
  • в Лиде – 98,7 FM
  • в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by

 

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Каждый четверг на радио «Легенды FM» выходит цикл передач об исполнителях и альбомах, в свое время изменивших музыкальную индустрию и закрепивших планку «хорошей...
 
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