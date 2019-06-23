Слушайте истории легендарной музыки на радио «Легенды FM» по четвергам

Источник материала: Аргументы и факты

«Просветитель» - так за глаза называют автора и ведущего программы «История одного альбома» на «Легенды FM» Александра Овчинникова.

Начиная с 80-х Александр пополняет свою внушительную музыкальную коллекцию. Ему бы позавидовал каждый второй советский меломан: в коллекции ведущего более 3 тысяч CD и 70 виниловых пластинок, среди которых альбомы таких исполнителей, как Queen, Electric Light Orchestra, Пол Маккартни, «Машина времени», Pink Floyd, Deep Purple, Алла Пугачёва, Дженезис, Юрий Антонов, Boney M, «Синяя Птица», Nazareth и многие другие.

И про каждого у Александра в арсенале есть рассказы, как писались песни и создавались композиции, воспоминания исполнителей и авторов, музыкальные истории, ставшие легендами. Мало кто знает, что популярный рэпер 50 Cent в одном из своих треков использовал отрывок «Сонета» Аллы Пугачёвой. А в конце 70-х Алла Пугачёва выступала в Минске на стадионе «Динамо». Этот концерт был специально организован для английских продюсеров: они знакомились с неизвестной им певицей.

Как творилась «ее величество Музыка» в 70-х, 80-х, 90-х? Множество музыкальных легенд, историй, мифов и их разоблачений – слушайте на «Легенды FM» в авторской программе Александра Овчинникова.

Программа «История одного альбома» выходит каждый четверг в 16:00 на радио «Легенды FM». Подключайтесь!





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