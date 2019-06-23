|
В Пинском районе столкнулись автобус и Renault: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом в Пинском районе. Об этом
Авария произошла 22 июня, около 20.25, на трассе Н205. Здесь столкнулись Renault и автобус ПАЗ.
В результате столкновения в легковушке оказался заблокирован водитель. При помощи специнструмента мужчину из салона доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
В момент аварии в автобусе находилось 6 человек. Никто из них не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 22 июня, около 20.25, на трассе Н205.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)