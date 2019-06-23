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В Пинском районе столкнулись автобус и Renault: потребовалась помощь спасателей

24.06.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом в Пинском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Авария произошла 22 июня, около 20.25, на трассе Н205. Здесь столкнулись Renault и автобус ПАЗ.

В результате столкновения в легковушке оказался заблокирован водитель. При помощи специнструмента мужчину из салона доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.


В момент аварии в автобусе находилось 6 человек. Никто из них не пострадал.

 
 
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