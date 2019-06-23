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В Минске желтые кусты покрасили в зеленый. Есть видео
Источник материала: KYKY>
Минчане стали свидетелем трех сюжетов в стиле «Алисы в Стране чудес», когда садовники красили белые розы в красный. Первый: по адресу улица Кальварийская, 4А рабочие раскрашивали асфальт,
Очевидцы рассказали, как рабочие красили каменную стену в красный, но выронили банку, и краска пролилась на тротуар. Недолго думая, они решили закрасить асфальт серым, чтобы сделать его цвет однородным. Но серую краску вскоре отобрало руководство. Видео можно посмотреть по
Другие беларусы заметили, что у Фабрики «Коммунарка» в тон травы выкрасили грязь и песок. Предполагают, облагораживание связано с Европейскими играми, но это не точно:
Явным лидером стрит-арта
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Минчане стали свидетелем трех сюжетов в стиле «Алисы в Стране чудес», когда садовники красили белые розы в красный. Первый: по адресу улица Кальварийская, 4А...
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