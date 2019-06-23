В Минске желтые кусты покрасили в зеленый. Есть видео

Источник материала: KYKY

Минчане стали свидетелем трех сюжетов в стиле «Алисы в Стране чудес», когда садовники красили белые розы в красный. Первый: по адресу улица Кальварийская, 4А рабочие раскрашивали асфальт, сообщают в Telegram-канале «Nexta».

Очевидцы рассказали, как рабочие красили каменную стену в красный, но выронили банку, и краска пролилась на тротуар. Недолго думая, они решили закрасить асфальт серым, чтобы сделать его цвет однородным. Но серую краску вскоре отобрало руководство. Видео можно посмотреть по ссылке .

Другие беларусы заметили, что у Фабрики «Коммунарка» в тон травы выкрасили грязь и песок. Предполагают, облагораживание связано с Европейскими играми, но это не точно:

Явным лидером стрит-арта стал предположительно сотрудник коммунальных служб. Недалеко от остановки из баллончика он окрашивал пожухлые кусты в зеленый, которые выгорели и пожелтели из-за жары. Пользователи сети снова пришли к выводу, что инициатива мужчины – желание представить Минск в лучшем свете перед гостями Игр: