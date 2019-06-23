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В Минске желтые кусты покрасили в зеленый. Есть видео

24.06.2019 10:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчане стали свидетелем трех сюжетов в стиле «Алисы в Стране чудес», когда садовники красили белые розы в красный. Первый: по адресу улица Кальварийская, 4А рабочие раскрашивали асфальт, сообщают в Telegram-канале «Nexta».

Очевидцы рассказали, как рабочие красили каменную стену в красный, но выронили банку, и краска пролилась на тротуар. Недолго думая, они решили закрасить асфальт серым, чтобы сделать его цвет однородным. Но серую краску вскоре отобрало руководство. Видео можно посмотреть по ссылке.

Другие беларусы заметили, что у Фабрики «Коммунарка» в тон травы выкрасили грязь и песок. Предполагают, облагораживание связано с Европейскими играми, но это не точно:

Явным лидером стрит-арта стал предположительно сотрудник коммунальных служб. Недалеко от остановки из баллончика он окрашивал пожухлые кусты в зеленый, которые выгорели и пожелтели из-за жары. Пользователи сети снова пришли к выводу, что инициатива мужчины – желание представить Минск в лучшем свете перед гостями Игр:

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане стали свидетелем трех сюжетов в стиле «Алисы в Стране чудес», когда садовники красили белые розы в красный. Первый: по адресу улица Кальварийская, 4А...
 
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