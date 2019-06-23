ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

24 июня в Минске до 13.30 ряд улиц будет закрыт для движения

24.06.2019 11:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июня на тренировку, что называется, в условиях, приближенных к боевым вышли велогонщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

24 июня в Минске до 13.30 ряд улиц будет закрыт для движения

Индивидуальные гонки по улицам столицы пройдут уже в ближайшие дни. Сейчас у атлетов есть возможность обкатать маршрут. В связи с этим некоторые неудобства возникнут у автомобилистов. До 13.30 ряд улиц закрыт для движения. Также пассажирам общественного транспорта стоит помнить, что из-за перекрытий движения маршруты некоторых автобусов и троллейбусов будут изменены.   

24 июня в Минске до 13.30 ряд улиц будет закрыт для движения

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 июня на тренировку, что называется, в условиях, приближенных к боевым вышли велогонщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     
 
Новости дня
Новости разные
 
После взрывов в воинской части в казахстанском Арысе эвакуируют весь город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика