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В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске в искусственном водоёме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской едва не утонул мужчина.
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Позже выяснилось, что купавшийся в водоёме нетрезвый 30-летний мужчина отплыл от берега на расстояние около 15 метров. В какой-то момент у гражданина закончились силы, и он начал тонуть.
Летом 2019 года в Гродно мужчина хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил.
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Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске в искусственном водоёме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской едва не утонул мужчина. По сведениям Витебского ОУМЧС,...
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