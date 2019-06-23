В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске в искусственном водоёме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской едва не утонул мужчина.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей тонувший гражданин уже был доставлен на берег работником ОСВОДа. Спасённому оказали первую помощь, после чего он был госпитализирован.



Фото: Витебское ОУМЧС

Позже выяснилось, что купавшийся в водоёме нетрезвый 30-летний мужчина отплыл от берега на расстояние около 15 метров. В какой-то момент у гражданина закончились силы, и он начал тонуть.

Летом 2019 года в Гродно мужчина хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил.