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В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень

24.06.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске в искусственном водоёме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской едва не утонул мужчина.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей тонувший гражданин уже был доставлен на берег работником ОСВОДа. Спасённому оказали первую помощь, после чего он был госпитализирован.  

В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень
Фото: Витебское ОУМЧС  

Позже выяснилось, что купавшийся в водоёме нетрезвый 30-летний мужчина отплыл от берега на расстояние около 15 метров. В какой-то момент у гражданина закончились силы, и он начал тонуть.  

Летом 2019 года в Гродно мужчина хотел переплыть озеро, но ему не хватило сил.  

Тонувшего спас милиционер – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске в искусственном водоёме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской едва не утонул мужчина.   По сведениям Витебского ОУМЧС,...
 
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