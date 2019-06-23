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Россельхознадзор объявил о новых ограничениях в отношении белорусской продукции

24.06.2019 10:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор объявил о новых ограничениях в отношении белорусской продукции

фото: alibaba.com

Ведомство сообщило, что случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ продолжаются.

Так, в сыре, произведенном белорусским предприятием ПУП «Мстиславльмолоко», повторно выявлен натамицин - противогрибковый препарат, сообщает сайт Россельхознадздра.  В связи с этим с 24 июня поставки продукции этого предприятия в Россию временно ограничиваются.

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» (выявление метаболитов нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы) и ОАО «Здравушка-милк» (выявление бактерий группы кишечной палочки  в молоке питьевом).

 
 
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Ведомство сообщило, что случаи поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ...
 
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