Иран об атаке на американский беспилотник: можем повторить

По его словам, теперь США знают, как Иран может ответить на нарушения, сообщает агентство Tasnim.





«Враг отправил свой самый совершенный самолет-разведчик, и все видели, что мы его сбили. Это жесткий ответ, который мы можем неоднократно повторить, и противник знает об этом», — сказал Ханзади.





Адмирал также заявил о том, что революционная молодежь Ирана сможет ответить на санкции и обеспечить безопасность в регионе.





Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.





Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.





В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.