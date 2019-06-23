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Иран об атаке на американский беспилотник: можем повторить

24.06.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Командующий военно-морскими силами Ирана, адмирал Хуссейн Ханзади заявил, что Тегеран будет жестко отвечать на любые нарушения своего воздушного пространства.

По его словам, теперь США знают, как Иран может ответить на нарушения, сообщает агентство Tasnim.

«Враг отправил свой самый совершенный самолет-разведчик, и все видели, что мы его сбили. Это жесткий ответ, который мы можем неоднократно повторить, и противник знает об этом», — сказал Ханзади.

Адмирал также заявил о том, что революционная молодежь Ирана сможет ответить на санкции и обеспечить безопасность в регионе.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

 
 
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Командующий военно-морскими силами Ирана, адмирал Хуссейн Ханзади заявил, что Тегеран будет жестко отвечать на любые нарушения своего воздушного пространства.
 
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