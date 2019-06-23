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ЦИК Украины не пустил партию Саакашвили на выборы
Источник материала: Партизан
Центризбирком Украины отказал в регистрации на выборы в Верховную Раду кандидатам от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и главы Одесской области Михаила Саакашвили.
Как посчитали члены комиссии, прошедший 10 июня внеочередной съезд «Руха новых сил», на котором были утверждены списки кандидатов в депутаты, прошел с нарушением требований устава партии.
Список кандидатов в депутаты от партии «Рух новых сил» возглавил Михаил Саакашвили. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства. После этого политик через суд доказал свое право быть избранным в Раду.
Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
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Центризбирком Украины отказал в регистрации на выборы в Верховную Раду кандидатам от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и главы Одесской области...
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