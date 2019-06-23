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ЦИК Украины не пустил партию Саакашвили на выборы

24.06.2019 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком Украины отказал в регистрации на выборы в Верховную Раду кандидатам от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и главы Одесской области Михаила Саакашвили.



Как посчитали члены комиссии, прошедший 10 июня внеочередной съезд «Руха новых сил», на котором были утверждены списки кандидатов в депутаты, прошел с нарушением требований устава партии.

Список кандидатов в депутаты от партии «Рух новых сил» возглавил Михаил Саакашвили. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства. После этого политик через суд доказал свое право быть избранным в Раду.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

 
 
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Центризбирком Украины отказал в регистрации на выборы в Верховную Раду кандидатам от партии «Рух новых сил» бывшего президента Грузии и главы Одесской области...
 
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