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Строительство жилья продолжает сокращаться. В Минске строят меньше всего

24.06.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе-мае текущего года объем ввода жилья в эксплуатацию в Беларуси снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 1 240,8 тыс. кв. м жилья.


Было построено 13,1 тыс. новых квартир. При этом в Минске темпы сокращения жилищного строительства оказались самыми высокими среди регионов страны и составили 37,9%. В столице было введено в эксплуатацию за рассматриваемый период всего 157,5 тыс. квадратных метров жилья общей площади. 

Это кажется очень странным. Чиновники на всех уровнях говорят о рыночном подходе, о поиске возможностей для роста экономики, о подъеме строительной отрасли и т. д., но при этом в Минске, где есть и земля, и деньги, и свободные строительные мощности, темпы падения объемов строительства квартир оказались выше, чем в других регионах РБ. Еще более загадочно то, что в правительстве страны это никого не волнует.

Чем бы это ни объяснялось, столица по итогам пяти месяцев текущего года оказалась на третьем месте по объемам жилищного строительства. На первом традиционно находится Минская область, в которой объем строительства вырос на 14,9% и достиг 437,8 тыс. квадратных метров жилья. Область лидирует также по объемам строительств жилья с поддержкой государства. Этот параметр увеличился в январе—мае текущего года на 36,9% — до 100,3 тыс. квадратных метров.

На втором месте по объемам ввода жилья в эксплуатацию в январе—мае текущего года находится Брестская область. Однако в ней построено жилья меньше, чем в январе—мае прошлого года, на 17,7%. Жилья введено в эксплуатацию немного больше, чем в Минске: 179,7 тыс. квадратных метров.

Последнее место по объемам строительства среди регионов РБ занимает Витебская область с объемом ввода жилья в эксплуатацию, равным 85,8 тыс. квадратных метров. Это, к тому же, на 13,4% меньше, чем в январе—мае 2018 года.


В наибольшей степени объемы строительства жилья в рассматриваемом периоде сумели нарастить в Могилевской области. Там было введено в эксплуатацию жилья на 19,8% больше, чем год назад. Это составило 102,9 тыс. квадратных метров. Несмотря на значительное увеличение, это предпоследнее место по объемам строительства среди регионов РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-мае текущего года объем ввода жилья в эксплуатацию в Беларуси снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 1 240,8 тыс. кв. м...
 
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