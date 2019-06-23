В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда

Как пишет издание, один из вагонов поезда Upaban Express, который направлялся из Силхета в столицу Дакку, сошел с рельсов и упал в канал, два других вагона упали недалеко от берегов канала. Несколько вагонов сошли с рельсов.

На место происшествия были направлены 13 пожарных машин и пять машин скорой помощи. Тела погибших были извлечены из канала. Пострадавшие доставлены в больницы.



