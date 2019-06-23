Гульнара Каримова вернула Узбекистану более миллиарда долларов и попросила прощения у народа









опубликовано в инстаграме ее дочери Иман. Обращение Гульнары Каримовой былов инстаграме ее дочери Иман.





«Я приношу извинения перед народом и всеми, кто уважал, уважает и понимает мою проблему, с которой я столкнулась, за разочарование, которое я, возможно, принесла», говорится в нем.





Она также заявила, что ее активы на сумму 1,2 млрд долларов, находящиеся в Узбекистане, уже переданы государству. Также она отказалась от претензий на более чем 680 млн долларов, находящиеся на счетах в Швейцарии.





Гульнару Каримову беспокоит ее состояние здоровья. Она нуждается в двух операциях. Поэтому она и обратилась к президенту Узбекистана.





Претензии к Каримовой появились еще в 2013 году при жизни ее отца. Она фактически находилась под домашним арестом.





В 2015 году Гульнара Каримова была осуждения на 5 лет органичения свободы за хищение и вымогательства денежных средств. В 2017 году против нее было начато новое уголовное дело. С марта этого года она находится в колонии общего режима, по официальной версии, из-за нарушения условия отбывания наказания.