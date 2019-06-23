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Когда у белорусской милиции появится человеческое лицо

24.06.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как улучшить имидж правоохранительных органов Беларуси? Мнение руководителя проекта BelarusSecurityBlog Андрея Поротникова.

Когда у белорусской милиции появится человеческое лицо
– Дело в том, что система перемалывает людей под себя, – рассказал эксперт в комментарии «Салiдарнасцi». – И до тех пор, пока в милиции не будет системных изменений, говорить о том, что она кардинально поменяется в лучшую сторону, не приходится.

По словам Поротникова, сегодня МВД нуждается в принципиальных изменениях:

– Первое – это демилитаризация милиции. Нужно, наконец, понять, что милиция – это не разновидность армии, а военизированная, но в то же время гражданская структура.


Второй момент, очень важный, это то, что никакая система не может реформировать себя сама. Нужен какой-то приток новой крови. Возможно, есть смысл привлекать руководителей со стороны. Нужны люди, которые знают правоохранительную систему и представляют, как она работает…

Но чтобы у них не было никаких внутренних обязательств внутри министерства. Это может быть человек, пришедший из прокуратуры или судов, но не из спецслужб.

И третий момент – милиции нужно расширять международное сотрудничество с Западом. Я скажу непопулярную вещь. Да, с одной стороны, у нас милиция является органом политического террора. В отношении оппонентов власти. С другой, чем чаще она коммуницирует со своими коллегами из западных стран, тем больше перенимается западный опыт.


По мнению эксперта, «если эти три момента будут реализованы, то со временем мы увидим изменение качества работы милиции».

Отвечая на вопрос, когда белорусы начнут чаще встречать вежливых и улыбающихся милиционеров, Андрей Поротников замечает:

– Это, в первую очередь, вопрос отношения к власти. Вопрос того, как рядовой сотрудник милиции воспринимает себя по отношению к людям. Или он чувствует себя представителем власти, который может отдавать указания, обязательные к исполнению. Или же он ведет себя как представитель сервисной структуры, которая за деньги налогоплательщиков оказывает определенный сервис по поддержанию публичной безопасности. Вот это главное.

В тоже время не нужно забывать, что милиция – это срез белорусского общества, многие черты которого присущи и правоохранительным органам.

 
 
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Как улучшить имидж правоохранительных органов Беларуси? Мнение руководителя проекта BelarusSecurityBlog Андрея Поротникова.
 
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