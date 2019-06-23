Когда у белорусской милиции появится человеческое лицо

«Салiдарнасцi» . – И до тех пор, пока в милиции не будет системных изменений, говорить о том, что она кардинально поменяется в лучшую сторону, не приходится. – Дело в том, что система перемалывает людей под себя, – рассказал эксперт в комментарии. – И до тех пор, пока в милиции не будет системных изменений, говорить о том, что она кардинально поменяется в лучшую сторону, не приходится.





По словам Поротникова, сегодня МВД нуждается в принципиальных изменениях:





– Первое – это демилитаризация милиции. Нужно, наконец, понять, что милиция – это не разновидность армии, а военизированная, но в то же время гражданская структура.









Второй момент, очень важный, это то, что никакая система не может реформировать себя сама. Нужен какой-то приток новой крови. Возможно, есть смысл привлекать руководителей со стороны. Нужны люди, которые знают правоохранительную систему и представляют, как она работает…





Но чтобы у них не было никаких внутренних обязательств внутри министерства. Это может быть человек, пришедший из прокуратуры или судов, но не из спецслужб.





И третий момент – милиции нужно расширять международное сотрудничество с Западом. Я скажу непопулярную вещь. Да, с одной стороны, у нас милиция является органом политического террора. В отношении оппонентов власти. С другой, чем чаще она коммуницирует со своими коллегами из западных стран, тем больше перенимается западный опыт.









По мнению эксперта, «если эти три момента будут реализованы, то со временем мы увидим изменение качества работы милиции».



