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Фотофакт: канатоходец прошел между небоскребами в Нью-Йорке

24.06.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рекордсмен книги Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА Новости.


Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути акробаты встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь.

С земли за трюком наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.

Как сообщали местные СМИ, это первый трюк Лияны Валленды после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.

По данным американских СМИ, власти Нью-Йорка потребовали, чтобы канатоходцы проделали трюк со страховкой.


 
 
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Рекордсмен книги Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в...
 
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