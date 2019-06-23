Фотофакт: канатоходец прошел между небоскребами в Нью-Йорке





Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути акробаты встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь.





С земли за трюком наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.





Как сообщали местные СМИ, это первый трюк Лияны Валленды после несчастного случая в 2017 году. Тогда она в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, но сорвалась и получила множественные переломы.





По данным американских СМИ, власти Нью-Йорка потребовали, чтобы канатоходцы проделали трюк со страховкой.



