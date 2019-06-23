Кризис великих неудачников

Истории требуются и великие неудачники, которые искренне обещают поверившим им избирателям сильную и процветающую страну, но вместо этого ведут изнурительную и малоуспешную борьбу с бедностью. Чем усерднее борются за всеобщее процветание, тем глубже опускается общество в нищету. За исключением «неудачников» и приближенных.





В России, не секрет, давно вспыхнул конфликт между высокими государственными функционерами по поводу того, кто из них лучше и больше работает в рамках реализации анонсированных властями национальных целей. Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин использует любую возможность, чтобы сообщить публике, как плохо работает правительство. В интервью, данном Владимиру Познеру, он выразил обеспокоенность падением уровня жизни россиян, который может спровоцировать социальный взрыв. Если эту тенденцию не преодолеть, если не остановить усугубления бедности…





Об этом же Кудрин рассказывал различным аудиториям участников ПМЭФ в Петербурге. О том, что разработанный правительством план — это никакой не план, а просто «широкий круг направлений». Дерзость, если учесть, что чиновник буквально процитировал Наполеона, который увидев однажды страну, которую решил завоевать, воскликнул «В России нет дорог — только направления». А ведь по нынешним временам афоризм числится русофобским.





Короче говоря, Кудрин вызвал недовольство Белого дома и обеспокоил Кремль, который интенсивно готовился к проведению очередной «прямой линии» Путина и усиленно очищал медийное пространство от негатива, тем более создаваемого чиновником. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие алармистских настроений в верхах. Кудрин согласился с этим, заявив, что не прогнозировал никаких протестов, а только предупреждал об опасной тенденции — доходы падают, за чертой бедности живут 19 млн. человек. И мол, всем понятно, что с этим надо что-то делать. Свой вклад в восстановление стабильности сделал премьер Дмитрий Медведев, который на совещании кабинета министров заявил, что правительство «знает, что делать». В частности, собирается сократить долю населения, проживающего за чертой бедности, с нынешних 12,9% до 6,6%.





Можно сказать, что борьба с бедностью в РФ пойдет в соответствии с параметрами, определенными Путиным и по планам правительства гомеопатическими дозами. В любом случае, дозы будут небольшими, поскольку больших денег на эти цели нет. Например, Госдуме уже пришлось внести корректировки в планы 2019 года, в течение которого предполагалось вывести из 2,5% населения, но придется ограничиться 1%.









Абсолютное большинство современных правительств называют снижение бедности населения приоритетной задачей, очень часто решаемой исключительной статистическими методами. И существует обоснованное подозрение, что она только и решается таким образом. Если бы все были богатыми, то у населения не было нужды вот в таком правительстве, поскольку все свои потребности оно удовлетворяло бы самостоятельно. А поскольку этого нет, то всякий раз встреча правителя со своих народом иллюстрируется перечнем достижений общества, но больше говорится об огромных и насущных проблемах, которые следует решить.





Кто? Кто же кроме вот этого правительства? А раз так, то не время уходить в политическое небытие. Время для написания мемуаров у чиновников еще не наступило, они остаются современниками, и, как стало очевидно, по унаследованной большинством из них советской традиции, хотели бы вечно служить на однажды назначенном посту. Но с учетом современных обстоятельств, чтобы отставка была почетная, чтобы транзит власти прошел удачно, чтобы власть, которая придет на смену, ничего им за свои прошлые дела не сделала.





Вот после этого и начнется реальная история каждого, кто переживет этот трогательный, можно даже сказать пикантный, момент, когда явившая себя однажды демократической властью, сумеет к общему удовлетворению всех передать свои полномочия новым великим неудачникам.





Что же происходило во время пикировок между Медведевым и Кудриным на совещании кабинета? Премьер напомнил всем, что все необходимые решения уже приняты, ответственные назначены, что теперь следует добиваться роста численности населения, продолжительности жизни и доходов и, соответственно, бороться с бедностью. Следует работать и докладывать о результатах на регулярных совещаниях. Все это уже было, и даже формулировки остались прежними, и подходы, и достигнутые результаты, но у страны было больше денег и существовала большая вольность в использовании их.





Ныне денег стало меньше, но вольность в обращении с ними сохранилась, а распоряжаются ими те же люди. Которые решали приоритетные задачи.





А что в Беларуси? Если поменять маркеры российских деятелей и существующие ситуации в стране на белорусские, то такой текст можно признавать аутентичным для любого из «союзнических» государств.