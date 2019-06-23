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Видеофакт: под Гомелем водители помогли семье лебедей перейти дорогу
Источник материала: Партизан
Как
Несколько автомобилей остановись, чтобы дать птицам безопасно перейти дорогу. Самец шипел и не подпускал людей к птенцам, стоявшим на обочине. Затем, «переговорив» с самкой, они все-таки начали переходить проезжую часть.
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Как рассказали «Сильным новостям» читатели, семья лебедей была замечена на трассе М5.
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