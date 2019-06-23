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Как оказалось, лишь каждый 10-й понимает, как работают криптовалюты
Источник материала: Партизан
«Лаборатория Касперского» опубликовала исследование, в котором изучено отношение к криптовалютам в 22 странах.
Изучение общественного мнения "Лабораторией Касперского" в 22 странах показало, каков процент тех, кто мог потенциально совершать сделки с цифровыми активами.
Замер общественного мнения проводился в октябре и ноябре 2018 года и в нем было задействовано в общей сложности 13434 респондентов. В итоговых цифрах получилось, что лишь 81% населения в этих странах никогда не приобретали криптовалюты. Таким образом, можно сделать вывод, что 19% опрошенных потенциально могли покупать или владеть криптовалютами, теоретически даже не до конца понимая, что это такое, и как они функционируют.
Основные результаты исследования:
Четверо из пяти опрошенных (81%) никогда не покупали криптовалюту
Только один из десяти респондентов (10%) сказал, что полностью понимает, как работают криптовалюты
Треть (35%) считает, что криптовалюты являются модой
Почти каждый шестой (14%) из тех, кто не использует криптовалюту, хотел бы это делать в будущем
Почти пятая часть респондентов (19%), использующая криптовалюты, подверглась хакерским атакам на биржи и (15%) стали жертвами мошенничества с криптовалютой.
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«Лаборатория Касперского» опубликовала исследование, в котором изучено отношение к криптовалютам в 22 странах.
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