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Власти Бреста: на аккумуляторном заводе зафиксированы превышения 8 показателей

24.06.2019 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 июня в брестском областном Дворце культуры профсоюзов представители городских властей провели встречу с населением. Она посвящалась экологической ситуации в регионе, передает TUT.by.


Во время встречи с властями Бреста / Сергей Мощик, "Вечерний Брест"


На встречу пришло около 50 человек, в том числе несколько активистов общественной кампании против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Они ушли из зала, не дожидаясь окончания встречи.

Открывая встречу, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук заявил, что обстановка "достаточно сильно подогрета СМИ".

Председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко заявил, что своими глазами видел: аккумуляторный завод под Брестом сейчас не работает.

"Хочу сказать сразу: на сегодняшний день работа завода приостановлена, и завод не работает. Лично в четверг с представителями комитета и завода прошел все цеха. Конечно, люди приезжают, выполняют свои функции. В связи с чем? Завод остановили резко. На линиях оставалась какая-то недоделанная продукция, ее надо убрать, кое-что и утилизировать", — пояснил чиновник.

14 июня председатель Брестского облисполкома приказал приостановить строительство аккумуляторного завода "до устранения выявленных нарушений". Следом областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 17 июня приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.


По словам Горошко, специалисты проверили, сбрасывает ли завод вещества в городскую и ливневую канализацию. "Буквально неделю назад нам пришли результаты, что на сбросе превышений нет. Что касается зафиксированных превышений, по которым сегодня идет административный процесс, — по восьми показателям. Предъявлена претензия предприятию. В понедельник мы ждем возражения руководства аккумуляторного завода, которое пытается это оспорить. Но тут не получится оспорить. Пробы были отобраны 14 апреля и повторные — в течение 30 дней. Пока административный процесс ведется, я не вправе оглашать количество вещества, выброшенного в атмосферу", — подчеркнул он.

Вместе с тем чиновник заявил, что уровень свинца в почве не повысился — об этом свидетельствуют результаты исследований.

В этот же день, 23 июня, около 200 противников завода собрались на площади Ленина в Бресте и прошли по центральным улицам города — Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Во время движения количество участников выросло до 300 человек.

Протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом продолжаются уже полтора года. Противники строительства указывают на вред этого предприятия для экологии.
 
Теги: Брест
 
 
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23 июня в брестском областном Дворце культуры профсоюзов представители городских властей провели встречу с населением. Она посвящалась экологической ситуации в...
 
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