Малина и гранат — эликсир жизни

Швейцарские ученые утверждают, что они на шаг ближе подошли к раскрытию «эликсира жизни»: новое клиническое испытание показало, что секрет обращения вспять процесса старения скрыт в гранатах и малине.





В организме людей присутствуют естественные гены, стимулирующие при переваривании плодов гранатов и малины выработку природного метаболита — вещества уролитин А (UA), который обращают вспять усыхание мышц с возрастом.





Омолаживающие свойства уролитина А доказали дальнейшие перспективы после того, как профессор Йохан Оверкс из Политехнической школы (EPFL) в Лозанне, Швейцария, провел свое первое в истории клиническое испытание на людях и обнаружил, что вещество не имеет отрицательных побочных эффектов.





Около 60 пожилых людей с хорошим здоровьем, но с малоподвижным образом жизни получали однократную или многократную дозу синтезированного UA в течение четырехнедельного периода.









В первом цикле испытаний исследователи давали некоторым участникам однократную пероральную дозу UA от 250 до 2000 мг и проверяли подтверждение отсутствия побочных эффектов по сравнению с контрольной группой.





Затем участники были разделены на группы, получавшие ежедневную пероральную дозу 250 мг, 500 мг, 1000 мг UA и контрольную группу, получавшую плацебо.





Исследователи обнаружили, что при дозах 500 и 1000 мг нарушается экспрессия генов митохондрий в клетках скелетных мышц. Митохондрии были стимулированы, чтобы создавать больше мышечных клеток таким же образом, как это происходит при физических упражнениях. Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.







