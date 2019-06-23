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Малина и гранат — эликсир жизни

24.06.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцарские ученые определили два плода, которые способны замедлить и даже обратить вспять процесс старения, особенно, если вы ведете малоподвижный образ жизни.

Швейцарские ученые утверждают, что они на шаг ближе подошли к раскрытию «эликсира жизни»: новое клиническое испытание показало, что секрет обращения вспять процесса старения скрыт в гранатах и малине.

В организме людей присутствуют естественные гены, стимулирующие при переваривании плодов гранатов и малины выработку природного метаболита — вещества уролитин А (UA), который обращают вспять усыхание мышц с возрастом.

Омолаживающие свойства уролитина А доказали дальнейшие перспективы после того, как профессор Йохан Оверкс из Политехнической школы (EPFL) в Лозанне, Швейцария, провел свое первое в истории клиническое испытание на людях и обнаружил, что вещество не имеет отрицательных побочных эффектов.

Около 60 пожилых людей с хорошим здоровьем, но с малоподвижным образом жизни получали однократную или многократную дозу синтезированного UA в течение четырехнедельного периода.


В первом цикле испытаний исследователи давали некоторым участникам однократную пероральную дозу UA от 250 до 2000 мг и проверяли подтверждение отсутствия побочных эффектов по сравнению с контрольной группой.

Затем участники были разделены на группы, получавшие ежедневную пероральную дозу 250 мг, 500 мг, 1000 мг UA и контрольную группу, получавшую плацебо.

Исследователи обнаружили, что при дозах 500 и 1000 мг нарушается экспрессия генов митохондрий в клетках скелетных мышц. Митохондрии были стимулированы, чтобы создавать больше мышечных клеток таким же образом, как это происходит при физических упражнениях. Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

 


 
 
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Швейцарские ученые определили два плода, которые способны замедлить и даже обратить вспять процесс старения, особенно, если вы ведете малоподвижный образ жизни.
 
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