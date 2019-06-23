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Сколько должны стоить свечи в храме? Подсчитал предприниматель

24.06.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но должны ли верующие через покупку свечей финансово поддерживать приход, рассуждают в комментариях

Католический верующий из Минска написал в соцсети о своем мнении по поводу стоимости свечей в храмах. Пост вызвал интерес и начал активно обсуждаться. Приводим сообщение полностью.

- Издавна считается, что культовым целям наилучшим образом соответствуют свечи из натурального пчелиного воска. Напрямую эту мысль поддерживает соответствующая молитва освящения пасхала. Сколько же может стоить восковая свеча, если немного удалиться от шутки про маленький свечной заводик? - пишет Спадар Нязручны (Господин Неудобный).

Прямо сейчас пчеловоды предлагают очищенный воск по 15 - 20 рублей за килограмм. Если есть время, возможность и желание ездить, а к качеству нет сверхтребовательности, можно найти по 10, местами даже по 9 рублей (около 4-5 долларов — Ред.).


Некоторое время я руководил небольшим производственным предприятиям. В те времена (а это было совсем недавно) существовало законодательное ограничение добавления к цене товара более 30% от суммы непосредственных расходов - стоимости сырья, электроэнергии, аренды помещений и некоторых других. Поскольку в моем опыте химическое производство, могу смело утверждать, что по сравнению с сырьем остальные расходы имеют небольшой вес. Поэтому накинув 40% можно получить цены, позволяющие получать прибыль. Несложные расчеты ориентируют на стоимость двухсотграммовой (большой) свечи около 4 рублей, а маленькой пятидесятиграммовой - около 1 рубля (соответственно 2 доллара и 50 центов — Ред.).

Конечно, художественные изделия, сделанные руками мастера, могут стоить гораздо дороже (и здесь нет никакой спекуляции). Но зачем в религиозном культе свечи-художественные произведения?

От себя добавим, что в гомельском костеле цены на свечи примерно такие же, как и пишет автор, даже меньше. Но не все согласились с автором. «Это если считать, что мы покупаем свечи только как товар, а не для того, чтобы в том числе поддержать приход финансово», - пишут в комментариях.

- Если я хочу поддержать приход материально я: даю деньги сборщикам пожертвований во время Мессы, бросаю деньги в копилку в костеле в другое время, передаю деньги лично в сакристии. Когда я участвую в обрядах, я делаю это не из интенцией материальной помощи приходу, - ответили на комментарий. 

 
Теги: Минск
 
 
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Но должны ли верующие через покупку свечей финансово поддерживать приход, рассуждают в комментариях
 
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