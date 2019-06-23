Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар открыл торги 24 июня падением на минимум за 320 дней, биткойн +56.31.

Курс доллара упал на 0,0055 рубля до 2,0362 BYN/USD. Это минимальное значение с 8 августа 2018 года. Напомним, что тогда курс доллара находился на отметке 2,0110 BYN/USD.

Курс евро подскочил на 0,0210 рубля до 2,3280 BYN/EUR. Европейская валюта покинула минимум за 340 дней, на котором оказалась по итогам пятничных торгов.

Курс российского рубля подрос всего на 0,0010 рубля до 3,2362 BYN/100 RUB, но это уже восьмое укрепление подряд.

Bitcoin − 10756.8$ (+56.31);

Bitcоin Cash/ВСС – 470.32$ (-15.41);

DigitalCash − 174.12$ (-1.04);

Еthеreum − 306.64$ (-4.92);

ZCаsh − 108.26$ (-5.75);

Monero − 115.02$ (-1.93).



