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II Европейские игры стартовали в Беларуси
24.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 г. в Минске. Впервые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, где белорусская команда была представлена 151 спортсменом в 24 видах спорта. 48 из них стали призёрами Игр, завоевав 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых. II Европейские игры 2019 г. открылись в Минске. Они пройдут по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские спортсмены (221 атлет) выступят во всех видах программы. Для Беларуси II Европейские игры — значимое не только спортивное, но и культурное событие. Участники и болельщики форума смогут увидеть представления в Верхнем городе, выставки известных белорусских художников и музыкальные шоу.
Президент Беларуси А. Лукашенко 21 июня провёл двусторонние встречи с высокими зарубежными гостями, прибывшими на открытие II Европейских игр. В их числе лидеры Молдовы, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, премьер-министр Российской Федерации, глава Чеченской Республики Российской Федерации, государственный министр по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании. В этот же день глава государства провел торжественный ужин для глав государств, правительств, высоких гостей в честь открытия Игр. Обращаясь к участникам торжественного ужина, Президент в очередной раз поблагодарил их за приезд в Беларусь. «Я, прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время, чтобы приехать в Беларусь. Для нас это весьма почётно, для нас это выгодно со многих позиций, в том числе и коммерческих, — сказал А. Лукашенко. — Мир сейчас коммерциализирован, поэтому все смотрят с этой точки зрения. Знают, что если вам понравится в Беларуси, то об этом узнают, услышат ваши родные, близкие, бизнес-круги». Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проникнутся красотой белорусской земли и душевностью народа, увезут с собой хорошие воспоминания. «Самое главное — я хотел бы, чтобы вы окунулись в душевную теплоту нашего белорусского народа. Многие, и я, прежде всего, считают, что в Беларусь комфортно приезжать. Можно отдохнуть, поговорить, и к вам практически все отнесутся с большим понимаем и вниманием», — отметил А. Лукашенко. После завершения мероприятия Президент Беларуси и зарубежные гости отправились на церемонию открытия II Европейских игр.
Во время открытия игр Президент пожелал всем атлетам успешных выступлений, тренерам — выдержки и терпения, болельщикам — ярких впечатлений. «Пусть огонь, как и национальный белорусский символ- «папараць-кветка», согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле, — заявил А. Лукашенко. — Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры».
Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр ещё только начинается. «И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие — не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов. И мы дарим всё это вам!» — подчеркнул Президент. В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта. «Давайте вместе во благо человечества перенесём все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы», — сказал А. Лукашенко. Он отметил, что представлять свою страну на Европейских играх — большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов. Их победа, подчеркнул он, станет национальным достоянием, а личный рекорд — предметом гордости всего народа.
Церемония открытия II Европейских игр состоялась на минском стадионе «Динамо».
На центральной сцене расположились Президентский оркестр и Национальный академический народный оркестр им. И.Жиновича под руководством Виктора Бабарикина. В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали Президент Беларуси А. Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Я. Кочиянчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.
III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году, примет Польша. Такое решение принято 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове. Таким образом, Польша примет эстафету от Минска.
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Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 г. в Минске. Впервые...
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