II Европейские игры стартовали в Беларуси

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в октябре 2016 г. в Минске. Впервые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, где белорусская команда была представлена 151 спортсменом в 24 видах спорта. 48 из них стали призёрами Игр, завоевав 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых. II Европейские игры 2019 г. открылись в Минске. Они пройдут по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские спортсмены (221 атлет) выступят во всех видах программы. Для Беларуси II Европейские игры — значимое не только спортивное, но и культурное событие. Участники и болельщики форума смогут увидеть представления в Верхнем городе, выставки известных белорусских художников и музыкальные шоу.





Президент Беларуси А. Лукашенко 21 июня провёл двусторонние встречи с высокими зарубежными гостями, прибывшими на открытие II Европейских игр. В их числе лидеры Молдовы, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, премьер-министр Российской Федерации, глава Чеченской Республики Российской Федерации, государственный министр по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании. В этот же день глава государства провел торжественный ужин для глав государств, правительств, высоких гостей в честь открытия Игр. Обращаясь к участникам торжественного ужина, Президент в очередной раз поблагодарил их за приезд в Беларусь. «Я, прежде всего, хочу поблагодарить всех вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время, чтобы приехать в Беларусь. Для нас это весьма почётно, для нас это выгодно со многих позиций, в том числе и коммерческих, — сказал А. Лукашенко. — Мир сейчас коммерциализирован, поэтому все смотрят с этой точки зрения. Знают, что если вам понравится в Беларуси, то об этом узнают, услышат ваши родные, близкие, бизнес-круги». Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проникнутся красотой белорусской земли и душевностью народа, увезут с собой хорошие воспоминания. «Самое главное — я хотел бы, чтобы вы окунулись в душевную теплоту нашего белорусского народа. Многие, и я, прежде всего, считают, что в Беларусь комфортно приезжать. Можно отдохнуть, поговорить, и к вам практически все отнесутся с большим понимаем и вниманием», — отметил А. Лукашенко. После завершения мероприятия Президент Беларуси и зарубежные гости отправились на церемонию открытия II Европейских игр.









Во время открытия игр Президент пожелал всем атлетам успешных выступлений, тренерам — выдержки и терпения, болельщикам — ярких впечатлений. «Пусть огонь, как и национальный белорусский символ- «папараць-кветка», согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле, — заявил А. Лукашенко. — Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры».







Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр ещё только начинается. «И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие — не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов. И мы дарим всё это вам!» — подчеркнул Президент. В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта. «Давайте вместе во благо человечества перенесём все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы», — сказал А. Лукашенко. Он отметил, что представлять свою страну на Европейских играх — большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов. Их победа, подчеркнул он, станет национальным достоянием, а личный рекорд — предметом гордости всего народа.

Церемония открытия II Европейских игр состоялась на минском стадионе «Динамо».

На центральной сцене расположились Президентский оркестр и Национальный академический народный оркестр им. И.Жиновича под руководством Виктора Бабарикина. В ложе почетных гостей за церемонией наблюдали Президент Беларуси А. Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Я. Кочиянчич, а также зарубежные гости, включая глав государств, которые прибыли на открытие II Европейских игр.





Государственный флаг Беларуси вынесли 14 детей в стилизованных национальных костюмах шести областей страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской, седьмая пара символизировала Минск. В качестве музыкального сопровождения звучала инструментальная версия песни «Белоруссия» знаменитой группы «Песняры». Дети передали флаг солдатам роты почётного караула. Флаг страны — хозяйки II Европейских игр поднят под государственный гимн Беларуси. Одним из главных событий церемонии стало зажжение огня II Европейских игр. Факел на стадион внесли белорусские олимпийские чемпионы Д. Домрачева, А. Гришин, М. Мирный, Ю. Нестеренко, Р. Петрушенко и Н. Скардино, Д. Довгалёнок, которые и зажгли огонь II Европейских игр в Минске.











III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году, примет Польша. Такое решение принято 22 июня в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Организаторы Игр-2023 планируют, что соревнования лучших атлетов Старого Света пройдут в Кракове. Таким образом, Польша примет эстафету от Минска.