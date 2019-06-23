Десять мест в вашей квартире, где больше всего микробов (и это не унитаз)

Источник материала: Tut.by

С точки зрения микробной заселенности сиденье унитаза — это не самое опасное место в доме. Есть множество других очагов бактерий, которые ежедневно контактируют с нашим организмом. Например, зубные щетки и игровые геймпады. В конце концов такое взаимодействие приводит к пищевым отравлениям и аллергическим реакциям. Тщательная уборка в этих местах поможет обезопасить семью от заболеваний, вызываемых микроскопическими организмами.

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Игровые рули и джойстики

Пульты от игровых приставок часто и подолгу контактируют с нашими руками, но при этом редко дезинфицируются. То же самое относится к смартфонам, компьютерным клавиатурам и мышкам. А если вы любите еще и перекусить во время игры, опасных бактерий будет намного больше. Тем самым вы создаете для них прекрасную питательную среду. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, на каждые 100 кв. см игровых рулей и джойстиков приходится примерно 7,86 тыс. микробов. Это в пять раз больше, чем на ободке унитаза. Чтобы продезинфицировать устройство, извлеките из него батарейки и почистите ненужной зубной щеткой. Она должна быть сухой. После этого протрите поверхность геймпада тканью, смоченной в спиртовом или мыльном растворе.

Подлокотники кресел и дивана

Чистить диваны и кресла нужно не только тогда, когда на обивку пролит напиток или рассыпаны крошки. Со временем там накапливается пыль и огромное количество болезнетворных микроорганизмов, среди которых — пылевые клещи. Эти паразиты могут спровоцировать приступ астмы, аллергию, ринит или дерматит. По данным ЮНИСЕФ, на каждых 100 кв. см подлокотников мягкой мебели обитает около 19,2 тыс. микробов. При этом на самом сиденье их в 12 раз меньше. Против микробов на мебели эффективна паровая очистка. Если у вас нет пароочистителя или паровой швабры, можно воспользоваться обычным пылесосом со щелевой насадкой. Особое внимание при этом уделите впадинам между сиденьем, спинкой и подлокотниками.

Кухонная раковина

Остатки пищи и теплая влажная среда в кухонной раковине — раздолье для микробов и грибков. Протирайте раковину после каждого мытья посуды и хотя бы раз в неделю обрабатывайте ее дезинфицирующим раствором. Особенно тщательно следует обработать слив: он считается самой грязной частью раковины. Не менее опасны поролоновые губки для посуды. Из-за высокой влажности и постоянного контакта с остатками пищи в их порах образуются целые колонии микроорганизмов. В ходе исследования Национального научного фонда США (NSF) 86% губок и тряпок дали положительный результат на дрожжи и плесень. В 75% образцов выявили кишечную палочку, еще в 18% — стафилококк. Эксперты рекомендуют менять губку не реже чем раз в неделю.

Разделочные доски

По подсчетам ученых, на поверхности разделочной доски микробов примерно в 200 раз больше, чем на ободке унитаза. Виной всему сырые рыба и мясо. Они содержат множество болезнетворных бактерий, которые гибнут только при термической обработке. Если у вас деревянная доска, на ней вдобавок может поселиться грибок. Старайтесь дезинфицировать доску не реже одного раза в неделю и каждые два-три месяца покупайте новую. Чтобы обезопасить семью, заведите минимум две разделочные доски: для свежего мяса и продуктов, которые употребляются в сыром виде. Например, для огурцов и листьев салата. А после мойки обязательно протирайте кухонные поверхности сухим полотенцем. Из-за влажности оставшиеся микроорганизмы могут выжить.

Холодильник

Мелкие крошки, пятна от соуса, разводы от пролитого супа, контейнеры с немытыми овощами — все это делает холодильник одним из самых антисанитарных мест в доме. Ученые подсчитали: на 1 кв. см здесь обитает около 7,85 тыс. бактерий, в числе которых есть опасные сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Избавиться от них помогает регулярная влажная уборка. Освободите холодильник от продуктов и продезинфицируйте все полки и стенки раствором теплой воды и уксуса. Отдельной обработки требует резиновый уплотнитель, где созданы наиболее благоприятные условия для бактерий. Особенно важно следить за чистотой холодильника в летний период: из-за высоких температур скорость размножения микробов увеличивается.

Ванна и шторка для душа

Как и в случае с раковиной, в ванне больше всего бактерий сосредоточено у канализационного слива. Залейте чистящее средство в сливное отверстие и оставьте на 5−10 минут, после чего смойте водой. Во время следующей уборки также не забудьте обработать смеситель, межплиточные швы, насадку для душа и стык между ванной и стеной. Для этого подойдет раствор соды или лимонной кислоты. Еще один очаг бактерий — виниловая шторка для ванной. Внизу она обычно покрыта желтоватыми разводами — это скопления бактерий. Старайтесь менять занавеску как можно чаще или замените ее тканевой, которую можно стирать в машинке. Кроме того, очень важно следить за уровнем влажности воздуха и регулярно проветривать ванную комнату.

Миски для корма животных

Корм может часами находиться в мисках домашних животных. Это создает питательную среду для бактерий и негативно отражается на здоровье питомцев и их хозяев. В кормушках и поилках ученые обнаружили 473,82 тыс. бактерий на 10 кв. см. Особенно опасными считаются пластиковые и керамические миски: в них микробиологи нашли кишечную палочку и стафилококк. Наиболее безвредны изделия из нержавеющей стали и стекла. Миска для корма животных требует ежедневной чистки. Тщательно удалите остатки пищи с помощью горячей воды и моющего средства. Раз в неделю кормушку также необходимо замачивать в растворе отбеливателя. Залейте ее дезинфицирующей жидкостью на 10 минут, затем промойте водой и высушите на воздухе.

Дверные ручки и выключатели

Из-за частого и неизбежного использования дверные ручки становятся одним из наиболее грязных мест в доме. Это же относится к выключателям света и мебельным ручкам. Ученые из Вустерского политехнического института в США обнаружили 1,32 тыс. бактериальных колоний на 27 дверных ручках при оживленном университетском кампусе. Интересно, что уровень опасности напрямую зависит от типа ручки и материала, из которого она изготовлена. Британские исследователи выяснили: больше всего микробов скапливается на ручках рычажного типа. При этом медные ручки эффективно подавляют развитие бактерий. Возьмите за правило дезинфицировать их не реже одного раза в неделю. Для этого подойдут антибактериальные салфетки или спиртовой раствор.

Зубные щетки

По данным ученых из Манчестерского университета, на зубной щетке обитает более 100 млн бактерий, в том числе кишечная палочка и стафилококк. Она поглощает все виды микробов, летающих в ванной комнате. Например, при смывании унитаза образуется водно-воздушный аэрозоль, насыщенный бактериями. Лучший способ минимизировать риск их распространения — это закрывать крышку перед каждым смыванием и хранить зубную щетку подальше от унитаза. Дорожный футляр для этих целей не подойдет. В нем щетка надолго останется влажной, что увеличит риск возникновения новых бактерий. Держатель для зубной щетки необходимо мыть теплой водой и мылом не реже одного-двух раз в неделю. После этого протрите его дезинфицирующей салфеткой.

Спальный матрас

Матрас буквально кишит пылевыми клещами, грибковыми спорами и бактериями. Основа их рациона — хлопья мертвой кожи. К тому же тут тепло, темно и влажно. Ученые советуют менять матрас через каждые семь-восемь лет. За такой период в нем успевает накопиться в среднем 4,5 кг кожных роговых чешуек. Это провоцирует аллергические реакции — заложенность носа, слезы, чихание, обострение астмы. Вот почему так важно регулярно пылесосить матрас и очищать подушки от пыли. Чтобы продлить «жизнь» матраса, не забывайте регулярно менять постельное белье. Его следует стирать при высокой температуре и гладить утюгом. Для защиты матраса можно также использовать специальные чехлы с влагонепроницаемой поверхностью.