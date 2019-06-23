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Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте?

24.06.2019 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте?
shutterstock.com

Вы прилетели, а чемодана нет

Отправляйтесь на стойку «Поиск багажа»/Lost&Found, где:

■  предъявите билет, паспорт и багажную квитанцию;

■  составьте письменную претензию, указав в ней номер телефона и адрес доставки багажа (можно добавить адрес отеля и количество дней пребывания в нём);

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте? Без потерь. Как подготовить багаж к перелету?

■  подробно опишите багаж – форму, цвет, материал, размер;

■  убедитесь, что претензию подписали начальник смены аэропорта и представитель авиакомпании;

■  один экземпляр подписанного документа должен остаться у вас, второй – у авиакомпании;

■  ждите багаж по указанному вами адресу. Обычно на поиск багажа уходит 1–2 дня. Максимальный срок поиска – 21 день, согласно ст. 127 Воздушного кодекса РФ.

Потерянный чемодан не нашли за 3 недели

Через 21 день после подачи заявления на потерю багажа требуйте компенсации:

■  идите в офис авиакомпании (город не важен) и снова пишите заявление о потере багажа;

■  снова представьте паспорт, посадочный талон и багажную бирку, а также копию своего первого заявления. На новом заявлении также должны расписаться представители авиакомпании;

■  при внутренних перелётах вам должны выплатить 600 руб. за 1 кг багажа, при международных (согласно Монреальской конвенции) – до 1800 долларов за чемодан;

■  ждите выплаты. Точных сроков закон не предусматривает.

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте?
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Из чемодана пропали ценные вещи

Опись содержимого чемодана в аэропорту не проводится, поэтому доказать, что у вас были в нём какие-то вещи, а потом пропали, сложно. Лучше все ценные вещи декларировать или возить в ручной клади.

■ Обнаружив потерю, сразу обращайтесь в авиакомпанию. Если это произошло дома или в отеле, звоните в кол-центр перевозчика.

■  Составьте претензию, к которой приложите багажную бирку, билет и чеки, подтверждающие стоимость утраченных вещей.

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте? На чемоданах. Как собраться в поездку без лишнего стресса

■  Можете отдельно составить акт (бланк выдаёт авиакомпания) с требованием возместить определённую сумму, перечислив вещи.

■  Если перевозчик отказывается возместить стоимость пропавших вещей, пассажир имеет право обратиться в суд.

■  Требуйте письменного подтверждения отказа (как правило, авиакомпании так и отвечают на письменную претензию); срок ответа – 10 дней.

■  Параллельно обращайтесь с заявлением в полицию о пропаже вещей. Его можно подать по месту жительства или в отделение транспортной полиции города после возвращения домой. Ссылайтесь на ст. 158 УК РФ.

Не выдают несколько часов после прилёта

По международным правилам (в идеале) первая сумка должна выехать через 12 минут после остановки самолёта, последняя – через 20 минут. Некоторые перевозчики подписывают соответствующее соглашение с аэропортом. 

■ Если все-все пассажиры получили багаж, а вы нет, идите на стойку Lost&Found, уточните причины задержки багажа.

■ Пишите заявление об утере (как в случае 1) и ждите свой багаж.

Закон не обязывает авиакомпании компенсировать пассажирам задержку багажа. Но правила некоторых компаний предусматривают возмещение расходов на предметы личной гигиены при задержке багажа на срок более 24 часов.

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте?
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Багаж повредили во время погрузки

■  Подойдите к стойке Lost&Found, чтобы оформить акт, указав конкретное повреждение (всегда делайте фото на телефон перед сдачей чемодана в багаж).

■  Отдайте акт представителю авиакомпании, он должен оставить на нём свою подпись о принятии акта. Составьте акт в двух экземплярах.

Беда с чемоданом. Какие проблемы могут возникнуть с багажом при перелёте? С 1 мая Национальный аэропорт «Минск» изменит порядок досмотра ручной клади

■  Отдельно оформите претензию (как в случае 1), сославшись на ст. 127 Воздушного кодекса РФ. Делать это лучше при международном рейсе в течение 7 дней после прилёта, при внутреннем рейсе – в течение 6 месяцев после прилёта.

■  Ждите либо денежную компенсацию (сумма обговаривается индивидуально), либо новый чемодан.

Ручную кладь не пускают в самолёт без оплаты

■  Если изначально на стойке регистрации вас пропустили с ручной кладью, а на посадке требуют её всё-таки оплатить, придётся это сделать, ведь иначе вас не посадят в самолёт.

■  Прилетев, пишите претензию на возмещение оплаты, приложив чек, бирку на ручную кладь и посадочный талон. Ссылайтесь на внутренние правила компании о провозе ручной клади, которые были ею нарушены.

 
Теги: Минск
 
 
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