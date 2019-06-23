Комитет госконтроля Беларуси упрекнул членов набсоветов банков в недоплате взносов в ФСЗН

Источник материала: Интерфакс

Комитет госконтроля Беларуси считает, что дополнительным источником доходов средств фонда соцзащиты населения (ФСЗН) могут стать обязательные отчисления от сумм вознаграждения членам наблюдательных советов хозобществ.

"По мнению комитета, одним из источников повышения доходов фонда соцзащиты населения могут стать вознаграждения членов советов директоров и членов наблюдательных советов хозобществ", - заявил заместитель председателя КГК Александр Курлыпо в Минске в понедельник.

В качестве примера он рассказал о ситуации с выплатой отчислений в фонд членами набсоветов действующих в Беларуси банков.

"В состав набсоветов работающих в Беларуси 25 банков входило 182 члена, 150 из которых получили вознаграждение в размере Br14,2 млн. Взносы же в фонд уплачены только 29-ю членами указанных советов. Это в основном банки с госдолей собственности в сумме Br0,2 млн", - сообщил Курлыпо.

"Мы посчитали персонально по каждому члену наблюдательных советов банков, что в случае уплаты взносов со всей суммы вознаграждения, в бюджет фонда поступило бы дополнительно порядка Br2 млн, или в 10 раз больше фактически уплаченной суммы”, - подчеркнул замглавы КГК.

По его словам, "и это только по 25 банкам, а ведь в республике на начало 2019 года действовало более 4,4 тыс. хозобществ".

"Решение данного вопроса возможно только путём внесения изменений в действующее законодательство", - добавил Курлыпо.