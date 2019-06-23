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У православных начался Петров пост

24.06.2019 11:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Петров пост у православных верующих начался 24 июня, он продлится до 11 июля.

Пост в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле начинается через 7 дней после Троицы.

Петров пост менее строг, чем Великий пост. Согласно уставу Церкви, по средам и пятницам необходимо отказаться от рыбы. В субботу и воскресенье, а также в дни памяти какого-либо особо значимого святого или в дни храмового праздника можно рыбу.

Священники рекомендуют не останавливаться лишь на воздержании от какой-либо пищи.  Важно также причаститься, исповедоваться. Лучше избегать шумных сборищ, в это время нельзя жениться и венчаться. Петров пост считается временем тишины.

 
 
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Петров пост у православных верующих начался 24 июня, он продлится до 11 июля. Пост в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле начинается через 7 дней...
 
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