У православных начался Петров пост

Источник материала: Интерфакс

Петров пост у православных верующих начался 24 июня, он продлится до 11 июля.

Пост в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле начинается через 7 дней после Троицы.

Петров пост менее строг, чем Великий пост. Согласно уставу Церкви, по средам и пятницам необходимо отказаться от рыбы. В субботу и воскресенье, а также в дни памяти какого-либо особо значимого святого или в дни храмового праздника можно рыбу.

Священники рекомендуют не останавливаться лишь на воздержании от какой-либо пищи. Важно также причаститься, исповедоваться. Лучше избегать шумных сборищ, в это время нельзя жениться и венчаться. Петров пост считается временем тишины.