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Почти половине россиян не по душе идея четырехдневной рабочей недели – опрос

24.06.2019 11:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Практически каждый второй россиянин (48%) не склонен поддержать обсуждаемую в экспертных кругах идею перехода с пятидневной рабочей недели на четырёхдневную, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 29% участников опроса поддерживают такую идею, при этом в Москве и Санкт-Петербурге сокращение рабочей недели одобрили бы 36% опрошенных.

По данным ВЦИОМ, 17% россиян равнодушны к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Среди возможных преимуществ сокращения рабочей недели участники опроса назвали улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть (22% респондентов). При этом более половины участников опроса (53%) уверены, что если в России сократят продолжительность рабочей недели, то такая мера вряд ли окажет существенное влияние на улучшение здоровья россиян.

По данным ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин считает, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю появится возможность больше времени проводить с семьей, а каждый десятый опрошенный уверен, что будет больше времени для занятий своими личными делами.

В свою очередь, 43% участников опроса полагают, что в случае сокращения рабочей недели следует ожидать снижения заработной платы, более двух третей сограждан (67%) считают, что такая мера приведёт к снижению объемов производства.

"Перспектива радикального - на 20% - сокращения рабочей недели скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично, прежде всего, для самых бедных и уязвимых слоёв населения - пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", - комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 13 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

 
 
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