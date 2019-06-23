После взрывов в воинской части в казахстанском Арысе эвакуируют весь город

Источник материала: Интерфакс

В Туркестанской области на юге Казахстана после взрывов в воинской части в городе Арысь объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации области Умирзак Шукеев.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам мы видим, что нам необходимо эвакуировать город", - сказал Шукеев в понедельник журналистам.

Он уточнил, что из города по всем направлениям будут двигаться колонны специальных автомобилей, эвакуировать население будут в организованные лагеря.

"Все акимы (главы - ИФ) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел, разбираться кого по родственникам, кого по районам в гостиницы, это их будет задача. Каждый лагерь будет возглавляться акимами района. Сейчас вопрос эвакуации. Этим мы занимаемся", - добавил Шукеев.

Как сообщалось, в понедельник в 09:20 по местному времени (06:20 мск) на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части в Арыси. Минобороны направило к месту взрыва специально созданную комиссию. По данным ведомства, на данный момент пострадавших и погибших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился незамедлительно принять меры по ликвидации последствий взрывов на складе воинской части в городе Арысь.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе - ИФ) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал Токаев в своем твиттере в понедельник.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), в ликвидации последствий взрыва задействованы 52 человек и 12 единиц пожарной техники департамента региона, также четыре единицы техники и 23 человека личного состава, а также один кинологический расчет Шымкента.

Ранее в понедельник после инцидента агентству "Интерфакс-Казахстан" по телефону горячей линии сообщили, что в городе Арысь, где ранее на территории воинской части произошел мощный взрыв, эвакуируют местных жителей.

"Идет эвакуация населения города в Шымкент и Туркестан, отправлены порядка 40 автобусов. Данных о пострадавших и погибших все еще нет. Пока эта вся информация, которую я вам могу сообщить", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" по телефону горячей линии.

В 2009 году в Арыси произошел подобный инцидент. На складе ТОО "НПО "Казарсенал" произошло возгорание взрывчатых веществ с последующей детонацией предназначенных к утилизации боеприпасов. Затем огонь перешел на хозяйственные постройки. Произошли 3-4 мощных взрыва. В ликвидации его последствий были задействованы 195 человек и 34 единицы техники, в том числе 142 человека личного состава и 22 единицы техники службы пожаротушения департамента по ЧС ЮКО, 25 человек и 5 единиц техники в/ч 44859, 10 человек и 3 единицы техники в/ч 63671.

В результате происшествия тогда погибли три человека, еще 17 человек пострадали.