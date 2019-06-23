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ФАО с 1 августа 2019 года возглавит представитель Китая
Источник материала: Интерфакс
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) с 1 августа 2019 года возглавит новый генеральный директор.
Как сообщается в пресс-релизе организации, им станет представитель Китая Цюй Дунъюй. Выборы состоялись в рамках 41-й сессии конференции ФАО - высшего управляющего органа организации.
На этом посту представитель Китая сменит Жозе Грациану да Силву (Бразилия), который возглавлял ФАО с 2011 года. Срок полномочий нового руководителя - по 31 июля 2023 года.
Цюй Дунъюй родился в 1963 году и в настоящее время занимает пост заместителя министра сельского хозяйства Китая. Он станет девятым генеральным директором ФАО, основанной 16 октября 1945 года.
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ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) с 1 августа 2019 года возглавит новый генеральный директор. Как сообщается в пресс-релизе...
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