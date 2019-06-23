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Потребовалась помощь спасателей - в Пинском районе автобус столкнулся с легковушкой

24.06.2019 10:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Легковой автомобиль "Рено-Меган" столкнулся с автобусом ПАЗ в 2 км севернее от деревни Погост-Загородский, на автодороге Н-205, сообщили в МЧС Беларуси.

"В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В легковом автомобиле был заблокирован водитель. Прибывшими к месту вызова работниками МЧС из легкового автомобиля при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства.

В автобусе на момент ДТП находилось 6 человек, никто из них не пострадал. 

Движение не перекрывалось.

 

 
 
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Легковой автомобиль "Рено-Меган" столкнулся с автобусом ПАЗ в 2 км севернее от деревни Погост-Загородский, на автодороге Н-205, сообщили в МЧС Беларуси.
 
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