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Детский центр "Зубренок" удостоен Почетного государственного знамени
Источник материала: Интерфакс
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" удостоен Почетного государственного знамени Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Почётное знамя присуждено за особые достижения в социально-культурном развитии, организации обучения, воспитания и оздоровления детей и в связи с 50-летием со дня основания.
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Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" удостоен Почетного государственного знамени Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе...
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