Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Источник материала: Аргументы и факты

Военное лето 1944-го года немецкое командование встречало без иллюзий. Стереотип о том, что летний период успешен для вермахта на Восточном фронте, был разрушен годом ранее на Курской дуге. Превратить Днепр в непреодолимый вал также не получилось.

Веры в то, что эту войну можно выиграть, у немецкого генералитета уже не осталось. Но были еще надежды завершить ее вничью — сдержав русских, заключить мир с Великобританией и США на приемлемых для себя условиях. И даже высадка союзников в Нормандии не развеяла этих надежд.

Гитлеровские военные стратеги были убеждены — все победы даются Красной Армии лишь ценой больших потерь, и те территории СССР, которые еще остаются под контролем вермахта, можно удерживать довольно долго.

Масштабной катастрофы не ожидал никто.

Главный удар в краю болот

В это время советское командование готовило удар по «белорусскому балкону» — огромному выступу фронта с границей по городам Витебск, Орша, Могилёв, Жлобин, выдающемуся на восток.

Немцы считали это направление малопригодным для крупного наступления. Лесисто-болотистая местность с большим количеством озёр и рек и слабо развитой дорожной сетью не располагала для ввода в бой крупных танковых соединений. Вермахт больше опасался нового удара на Украине.

В Белоруссии же удобная для обороны местность была усилена сетью хорошо оснащенных укреплений. Казалось, здесь Красная Армия достичь большого успеха не сможет.

Советские военные специалисты, разрабатывая план операции, названной в честь грузинского князя и русского генерала «Багратион», рассчитывали как раз на эффект неожиданности.

В составе немецкой группы армий «Центр» находились 1,2 миллиона человек, 900 танков и САУ, 9500 орудий и миномётов и 1350 самолётов 6-го воздушного флота.

Против нее были сосредоточены силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов, а также 1-го Прибалтийского фронта общей численностью 2,4 млн человек. Красная Армия на этом направлении располагала 5000 танков, 36 000 орудий и миномётов и 5000 самолетов.

Для создания хаоса на тыловых коммуникациях белорусскими партизанами была проведена масштабная операция, в ходе которой был нанесен существенный, хотя и не фатальный ущерб сети железных дорог.

Подготовка операции велась в строжайшей тайне, а приготовления маскировались ложными перемещениями войск.

Несмотря на это, немцы имели представление о том, что в Белоруссии что-то готовится. Однако немецкие аналитики полагали, что речь идет об отвлекающем ударе, маскирующем генеральное наступление на Украине.

Витебский «котел»

Символически операция началась 22 июня 1944 года — ровно через три года после нападения гитлеровцев на СССР. Но это была разведка боем, а масштабный удар сразу на нескольких направлениях был нанесен 23 июня.

Первый этап наступления включал в себя сразу несколько операций: Витебско-Оршанскую, Могилёвскую, Бобруйскую, Полоцкую и Минскую операции.

Витебско-Оршанская операция проводилась войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. 1-й Прибалтийский фронт Ивана Баграмяна силами 6-й гвардейской и 43-й армий ударил в стык групп армий «Север» и «Центр» в общем направлении на Бешенковичи.

3-й Белорусский фронт Ивана Черняховского наносил удары на Богушевск и Сенно силами 39-й и 5-й армий, и на Борисов частями 11-й гвардейской и 31-й армий.

В первый день наступления войска Баграмяна вклинились вглубь обороны противника на 16 километров на фронте шириной 50 километров.

3-й Белорусский фронт на Богушевском направлении прорвал линию немецкой обороны на ширине более 50 километров и захватил три исправных моста через реку Лучёсу.

Над немецкой группировкой в районе Витебска нависла угроза окружения. Отчаянные просьбы об отходе ее командованием услышаны не были.

Уже 25 июня «котел» захлопнулся. Приказ о прорыве из Берлина пришел слишком поздно. Немецкая дивизия, прикрывавшая Витебск, была уничтожена. Остальным частям также не удалось прорваться. К 27 июня 53-й армейский корпус противника был практически полностью уничтожен. В плен попали до 10 000 солдат и офицеров.

Взятие Бобруйска

Силы 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронта начали развивать успех в юго-западном и западном направлении. К концу 28 июня они освободили Лепель и вышли к району Борисова. Советская авиация, почти не встречая сопротивления, уничтожала маршевые колонны гитлеровцев.

Одновременно с 23 июня части 2-го Белорусского фронта Георгия Захарова осуществляли Могилевскую операцию. В течение первых двух дней советские войска продвинулись примерно на 30 километров. 27 июня советские войска форсировали Днепр, а 28 июня освободили Могилёв. 12-я пехотная дивизия вермахта была разбита, ее командир Рудольф Бамлер попал в плен вместе с 2000 своих подчиненных.

1-й Белорусский фронт Константина Рокоссовского 24 июня начал Бобруйскую операцию. Несмотря на тяжелейшие условия болотистой местности, которую немцы считали непроходимой, и сложные метеоусловия, мешавшие масштабному применению авиации, уже в первый день наступления удалось продвинуться на 5-6 километров. Когда же появилась возможность ввести в дело механизированные части, темпы наступления значительно выросли.

К 27 июня под Бобруйском были окружены основные силы 9-й немецкой армии. Отчаянные попытки прорыва крупной группировки гитлеровцев принесли лишь частичный успех. Выйти из окружения удалось примерно 14 тысяч солдат и офицеров вермахта.

29 июня Бобруйск был полностью очищен от немцев. 35-й армейский и 41-й танковый корпуса вермахта были разбиты, их командиры оказались в плену. Потери гитлеровцев измерялись десятками тысяч человек.

Минск наш!

Над группой армий «Центр» нависла угроза полного разгрома. Ее фланги были оголены, общее продвижение советских войск составляло от 80 до 150 километров.

Спасать группировку Берлин отправил фельдмаршала Вальтера Моделя, сменившего Эрнста Буша. Модель имел прозвище «пожарный Гитлера» и направлялся на трещащие по швам участки фронта, чтобы любой ценой задержать наступление Красной Армии. Но остановить разгром группы «Центр» было невозможно.

Перед советскими войсками открылась возможность стремительным ударом освободить Минск. 29 июня передовые отряды частей 3-го Белорусского фронта захватили плацдармы на западном берегу Березины и на отдельных участках углубились в оборону противника на 5–10 километров. 30 июня на западном берегу оказались уже главные части фронта.

В ночь на 1 июля 1944 года подразделения 11-й гвардейской армии с двух направлений ворвались в Борисов. Во второй половине дня город был взят.

В этот же день были освобождены Бегомль и Плещеницы.

2 июля были взяты города Вилейка, Жодино, Логойск, Смолевичи, Красное. Основные коммуникации минской группировки противника были отрезаны.

В ночь на 3 июля командующий 3-м Белорусским фронтом Иван Черняховский отдал приказ на овладение столицей Белорусской ССР городом Минском.

В 9 часов утра 3 июля 1944 передовые части Красной Армии ворвались в город. Бои за город вели 71-й и 36-й стрелковые корпуса 31-й армии, 5-я гвардейская танковая армия и танкисты гвардейского Тацинского корпуса. С южной и юго-восточной окраины наступление поддерживали части 1-го Донского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта.

К часу дня Минск был освобожден от фашистов.





Вступление Красной Армии в Минск (Минская наступательная операция 29 июня - 4 июля 1944 года). Фото: РИА Новости

Блицкриг по-советски

В очередном немецком «котле» началась паника. В историю вошла последняя радиограмма окруженцев: «Сбросьте с самолёта хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?».

Организованное сопротивление немцев в районе Минска завершилось 8-9 июля. К этому времени войсками 1-го Прибалтийского фронта был освобожден Полоцк. Тяжелые уличные бои продолжались до 4 июля. Сломив сопротивление фашистов, советские войска вслед за этим вышли на границы Литовской ССР.

Это все больше напоминало «советский блицкриг», возмездие за катастрофу 1941 года. За первые 12 дней наступления было освобождено большое количество крупных городов, включая Минск. Продвижение советских частей вперед составляло 225-280 километров.

Кроме того, в немецкой обороне зияла брешь почти в 400 километров, что позволяло советскому командованию, не откладывая дела в долгий ящик, начать второй этап операции «Багратион».

Вальтер Модель считался гением обороны. Под Ржевом он сдерживал советские войска в течение года. Накопленный опыт фельдмаршал пытался применять и в Белоруссии. Дивизии, снятые с других направлений и переданные ему, он использовал не только для «затыкания дыр», но и для болезненных контрударов, рассчитывая взять вырвавшиеся вперед советские подразделения в окружения.

Но дело в том, что тактика Моделя уже была хорошо известна советским военачальникам. Кроме того, перевес Красной Армии был настолько ощутимым, что командующему группы армий «Центр» просто было не под силу остановить наступающие советские войска сразу везде.





Фельдмаршал Вальтер Модель изучает карты местности. Восточный фронт, 1944 г. Фото: www.globallookpress.com

На рубеже границы

5 июля 1944 года 3-й Белорусский фронт начал Вильнюсскую операцию. Гитлер объявил Вильнюс «крепостью», и приказал его гарнизону держаться во чтобы то ни стало. На подступах к столице Литовской ССР, а затем и в самом городе разгорелись ожесточенные бои. Тем не менее, к 9 июля большинство ключевых объектов в городе, в том числе железнодорожная станция и аэродром, было захвачено частями 5-й армии и 5-й гвардейской танковой армии.

В ночь с 12 на 13 июля немецкая 6-я танковая дивизия при поддержке части дивизии «Великая Германия» пробила коридор к Вильнюсу, что позволило немцам вывести часть гарнизона. Но этот успех оказался локальным. 13 июля остатки немецких сил были разгромлен, и над Вильнюсом было поднято красное знамя.

2-й Белорусский фронт развивал наступление на Белосток. В качестве усиления фронту была передана 3-я армия генерала Горбатова. В течение пяти дней наступления советские войска продвинулись на 150 километров, и 8 июля освободив Новогрудок.

Немцы срочно перебрасывали на этот участок подкрепления. Тем не менее, 15 июля советские войска вышли на подступы к Гродно. На следующий день город был освобожден во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом.

Оборона немцев усиливалось, а силы наступающих иссякали. Несмотря на это, к 27 июля был освобожден Белосток, и советские части вышли на рубеж государственной границы СССР. К 14 августа 2-й Белорусский фронт занял Осовец, оборона которого прославилась в годы Первой мировой войны. На этом операция «Багратион» для фронта завершилась.

3-й Белорусский фронт 30 июля прорвал оборону противника на реке Неман, и через два дня освободил Каунас. К концу августа растянутые коммуникации и постоянные контрудары противника заставили фронт перейти к обороне, передовые части остановились в нескольких километрах от рубежей Восточной Пруссии.

1-й Прибалтийский фронт с боями продвигался в направлении Даугавпилса. 27 июля город был взят, в тот же день от гитлеровцев очистили и Шауляй. 31 июля была освобождена Елгава. Во второй половине августа фронт, дошедший до побережья Балтики, вынужден был сдерживать следовавшие один за одним контрудары противника. Наступательная операция завершилась.

Прорыв в Польшу и плацдармы на Висле

1-й Белорусский фронт, на направлении которого противник вводил самое большое число частей, переброшенных с других направлений, тем не менее, 8 июля освободил Барановичи. Развивая успех, 14 июля советские войска овладели Пинском.

19 июля был полуокружён, а 20 июля взят Кобрин. К 25 июля три пехотных немецких дивизии были окружены под Брестом. После тяжелых трехдневных боев остатки окруженной группы прорвались из «котла», но с очень большими потерями. 28 июля Брест был освобожден.

В это же время 2-я танковая армия наступала в направлении Люблина. 23 июля состоялся первый штурм города, который был отбит, но к утру 25 июля Люблин был очищен. После взятия Люблина 2-я танковая армия совершила глубокий рывок к северу вдоль Вислы, имея конечной целью захват Праги, восточного предместья Варшавы. Вблизи Люблина был освобожден лагерь смерти Майданек.

1 августа 1944 года передовые части 8-й гвардейской армии Василия Чуйкова форсировали Вислу и закрепились на левом берегу в районе Магнушева. В течение трех последующих дней советские войска овладели Магнушевом и расширили плацдарм до 44 км по фронту и до 15 км в глубину.

Гитлеровцы отчаянно пытались сбросить советские войска в Вислу, но плацдарм все-таки удалось отстоять.

Войска 69-й армии Владимира Колпакчи в конце июля — начале августа во взаимодействии с 7-м гвардейским кавалерийским корпусом форсировали Вислу в шести местах на фронте в 25 километров и захватили три тактических плацдарма каждый размером 3–4 километра по фронту и 1–2 километра в глубину. 2 августа войска 69-й армии с 11-м танковым корпусом и во взаимодействии с войсками 1-й армии Войска Польского перешли в наступление на левом берегу Вислы, прорвали оборону противника и, продвинувшись к концу дня на 3–6 километров, объединили центральный и левофланговый плацдармы в один общим размером до 24 километров по фронту и 8 километров в глубину.

В последующем образовался единый армейский плацдарм, который к 27 августа был расширен до 30 километров по фронту и 10 км в глубину. Он получил название Пулавский.

Грандиозный успех

К 29 августа 1944 года наступательная операция «Багратион» была завершена. Ее результаты превзошли самые смелые ожидание советского Генштаба. За два месяца была полностью очищена Белоруссия, отбита часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. В целом на фронте в 1100 км было достигнуто продвижение на глубину до 600 км.

Разгром гитлеровцев в Белоруссии, заставивший Берлин снимать войска с других направлений, создал благоприятную обстановку для наступательных операций на других участках советско-германского фронта. Так, 1-й и 4-й Украинские фронты Ивана Конева и Ивана Петрова осуществили Львовско-Сандомирскую операцию, освободив всю территорию Украинской ССР и практически полностью разгромив группу армий «Северная Украина».

Созданные на Висле плацдармы были отличным заделом для нового наступления, которое уже готовилось.

Немецкие войска потеряли погибшими более 380 тысяч человек, еще более 150 тысяч попали в плен.

Масштаб советской победы вызвал сомнения даже у союзников. Наглядным его подтверждением стал показательный марш десятков тысяч немецких военнопленных по улицам Москвы и Киева.

Возмездие неумолимо и грозно приближалось к Германии.