Пять ошибок в питании на курорте, которые могут привести к отравлению

Источник материала: Tut.by

О том, какие ошибки мы совершаем, питаясь на курортах, и как избежать отравлений и инфекций, «АиФ» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD НИИ эпидемиологии.



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Ошибка № 1. Зелень, овощи и фрукты

Ситуация:

Едим овощные или фруктовые салаты в подозрительных местах, пробуем немытые овощи и зелень на рынках.

Чем опасно:

Немытая (или плохо промытая) зелень может стать источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций (как вирусов, так и бактерий) и некоторых глистных заболеваний (гельминтозов), попавших на зелень из почвы. Также в немытой зелени могут присутствовать различные химикаты и остатки удобрений, которыми обрабатывались грядки в процессе роста растений и при борьбе с различными вредителями.

Что делать:

Обязательным условием безопасного употребления различной зелени и профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений является тщательное мытье зелени.

При этом надо помнить, что в некоторых регионах (например, в Азии) вода из-под крана считается небезопасной для потребления (в частности, из-за возможного бактериального заражения). Такую воду не только нельзя пить, ей не следует мыть зелень, овощи и фрукты. Если вы оказались в таком регионе, то есть можно только зелень и фрукты, которые вы помыли собственноручно специально подготовленной кипяченой или бутилированной водой. Если нет возможности помыть зелень самостоятельно, лучше совсем отказаться от ее употребления.

Ошибка № 2. Пляж

Ситуация:

Мы покупаем еду на пляже у разносчиков, например, кукурузу, пирожки, бургеры.

Чем опасно:

Даже безопасная, на первый взгляд, вареная кукуруза может стать источником серьезного пищевого отравления. Ведь варят ее утром, а потом продавец целый день носит ее по жаркому пляжу под палящим солнцем.

Что уж говорить о разных пирожках, шаурме, беляшах и сосисках в тесте.

Что делать:

Единственные продукты, которые можно безопасно покупать у продавцов на пляже, — печенье, орешки, сухарики, чипсы и прочее. Но и эта еда должна быть только в фабричной упаковке и с неистекшим сроком годности. Я бы не советовал покупать у разносчиков вообще какие-либо продукты.

Ошибка № 3. Морепродукты с мангала



Фото: Reuters

Ситуация:

На рынках или на фудкортах мы едим рыбу или морепродукты, которые жарят тут же на мангале.

Чем опасно:

На первый взгляд, ничего опасного, ведь термическая обработка происходит прямо перед употреблением в пищу. Да и «дары моря» гораздо безопаснее своих речных собратьев: соленая морская вода способна убивать многие патогенные микроорганизмы. Но нет никакой гарантии, что жарятся свежие морепродукты, а не хорошо полежавшие перед приготовлением на солнце. Кроме того, если приготовление идет из замороженного сырья, то портиться такое сырье могло начать ещё в процессе разморозки.

Что делать:

Внимательно осматривайте еще сырые продукты. Должно насторожить обильное использование ароматных специй: за аппетитным запахом может скрываться уже начавшееся разложение продукта.

Особое внимание — креветкам, моллюскам, мидиям и пр. Желательно знать, где их выловили, ведь эти морские обитатели прекрасно живут и в загрязненной (в том числе канализационными и промышленными стоками) воде. Поэтому их красивый внешний вид совсем не является гарантией безопасности.

Ошибка № 4. Вода

Ситуация:

Мы пьем воду в ресторане или на улице из предложенного нам стакана, не задумываясь о ее происхождении. Или кладем в стакан с соком лед. А это тоже вода. И не совсем понятно, из какого она источника.

Чем опасно:

Надо помнить, что водный путь передачи — один из основных для многих инфекционных заболеваний. А это различные кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы, вирусные гепатиты А и Е, энтеровирусная инфекция, холера, брюшной тиф, паратифы, лептоспироз, туляремия, бруцеллез, полиомиелит, различные гельминтозы и др.

Что делать:

Нельзя пить воду из различных открытых источников (правда, трудно себе представить человека, пьющего воду из ручья или озера). Но и вода из-под крана может таить в себе определенную опасность. Конечно, в разных регионах степень чистоты такой воды различная. Тем не менее универсальным правилом должно быть употребление только кипяченой или бутилированной воды заводского производства. Причем даже бутилированную воду следует приобретать только в магазинах, а не на рынках или у случайных людей.

Кроме того, не стоит в различных напитках употреблять лед: он часто готовится из сырой воды (а замораживание не убивает потенциальных возбудителей).

Также для мытья фруктов, овощей и зелени следует использовать только проверенную воду (как минимум — кипяченую).

Ошибка № 5. Руки



Фото: Reuters

Ситуация:

Едим на улице или в ресторане, не помыв перед этим руки.

Чем опасно:

«Классическими» болезнями грязных рук считаются прежде всего инфекции с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя: кишечные инфекции, вирусный гепатит А, брюшной тиф и паратифы, различные глистные инвазии и другие. Конечно, риск инфицирования тем или иными заболеваниями зависит от широты и санитарной ситуации в конкретном регионе. До сих пор в разных местах периодически фиксируются вспышки холеры.

Что делать:

Обычное мытье рук с мылом — самый эффективный и самый дешевый способ защиты от множества инфекционных заболеваний, в том числе и смертельно опасных. При этом имеет значение не только определенное обеззараживающее действие непосредственно мыла, но и механическое и термическое действие струи воды.

Помните, что, по данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом позволяет снизить уровень диарейных заболеваний более чем на 40%.

Если нет возможности помыть руки, то следует использовать различные дезинфицирующие средства — антибактериальные салфетки, дезинфицирующий гель для рук. И совсем в крайнем случае можно использовать любой спиртосодержащий раствор (одеколон, туалетная вода, водка и другие крепкие алкогольные напитки, аптечные настойки).