24 и 25 июня будет перекрыт весь центр Минска

24 июня в рамках Европейских игр состоится тренировочный велозаезд, а во вторник 25 июня пройдет индивидуальная велогонка. В связи с этим движение всего транспорта будет закрыто на центральных улицах Минска.

Сообщается, что движение всего транспорта будет закрыто:

24.06. – с 09:00 до 13:30;

25.06. – с 07:00 до 17:00.

Маршрут соревнований пройдет по улицам Интернациональная – Я.Купалы – Куйбышева – Пашкевича – Богдановича – Сторожевской (разворот перед перекрестком Сторожевская/Коммунистическая) – Сторожевская – Богдановича – Немига – Романовская Слобода – Кальварийская – Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева/Л.Украинки) – Тимирязева – Кальварийская –Романовская Слобода – Немига – Богдановича – Я.Купалы (поворот на второй круг на Куйбышева) – Интернациональная.