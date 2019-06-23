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24 и 25 июня будет перекрыт весь центр Минска

24.06.2019 11:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

24 июня в рамках Европейских игр состоится тренировочный велозаезд, а во вторник 25 июня пройдет индивидуальная велогонка. В связи с этим движение всего транспорта будет закрыто на центральных улицах Минска.

Сообщается, что движение всего транспорта будет закрыто:

  • 24.06. – с 09:00 до 13:30;
  • 25.06. – с 07:00 до 17:00.

Маршрут соревнований пройдет по улицам Интернациональная – Я.Купалы – Куйбышева – Пашкевича – Богдановича – Сторожевской (разворот перед перекрестком Сторожевская/Коммунистическая) – Сторожевская – Богдановича – Немига – Романовская Слобода – Кальварийская – Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева/Л.Украинки) – Тимирязева – Кальварийская –Романовская Слобода – Немига – Богдановича – Я.Купалы (поворот на второй круг на Куйбышева) – Интернациональная.

 
 
Теги: Минск
 
 
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24 июня в рамках Европейских игр состоится тренировочный велозаезд, а во вторник 25 июня пройдет индивидуальная велогонка. В связи с этим движение всего транспорта...
 
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