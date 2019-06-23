ОАО «Батчи» в режиме большого строительства

Источник материала: Кобринский вестник

О современной молочнотоварной ферме мечтает каждый руководитель сельскохозяйственного предприятия. Ведь это поможет увеличить производительность труда, снизить затраты и улучшить качество производимого молока.









































В ОАО «Батчи» мечты становятся явью. Полгода хозяйство функционирует в режиме большого строительства: возводятся новые и активно реконструируются старые животноводческие помещения.

Кардинальной реконструкции подверглась молочнотоварная ферма «Шиповичи». По окончании работ хозяйство будет иметь здесь целый комплекс зданий с высокотехнологичным оборудованием для производства молока.

– Вот новый телятник, – рассказывает зоотехник Алина Самосюк, показывая новостройки. – Недавно его ввели в эксплуатацию, но и животные, и персонал уже успели оценить преимущества.

Как в детском саду, телята здесь объединены в группы – от самых маленьких, которым всего несколько дней, до шестимесячных «выпускников», которым скоро придётся покинуть телячий питомник. Каждой возрастной группе приготовлены отдельные клетки и площадки для выгула. Малыши, пока не окрепнут, проживают в индивидуальных домиках. Для них приобретено молочное такси, предназначенное для подогрева молока и его транспортировки к месту выпойки. В рационе остальных обитателей телятника отборное сено и специальный комбикорм, что позволяет увеличить среднесуточный привес.

В соседнем телятнике завершены бетонные работы. Сейчас ведётся сварка металлических конструкций, после чего будет нанесена штукатурка и начата покраска опор и стен. По прогнозам, через 2 недели обновлённые стойла займет 300 голов молодняка от 6 месяцев до года.

– Объект реконструирован с учетом современных подходов к раздаче кормов: оставлены широкие проходы для удобства перемещения техники, спроектированы два наклонных кормовых стола, вдоль которых по группам разместятся животные,– рассказывает инженер по зданиям и сооружениям Андрей Самосюк.

Рядом идёт строительство помещений для дойного стада, которое на данный момент в хозяйстве составляет 1329 коров. Уже возведены новый коровник и доильно-молочный блок. На основных работах заняты специалисты ряда организаций, в том числе работники ПМК-21 (Пружаны). Квалифицированные каменщики, бетонщики, сварщики возводят стены ещё одного коровника. На следующем этапе здесь появится здание для содержания сухостойных коров, родильное отделение и другие важные сооружения.

Начаты строительные работы и на территории МТФ «Батчи». Ферма, где разместятся 228 голов молодняка, строится по современным технологиям. Вместо кирпичных опор установлены конструкции на основе металлопрофиля. Это позволит сэкономить тонны бетона, кубометры каменной кладки и пиломатериалов, а в конечном итоге снизить стоимость строений.

Источники финансирования — бюджетные средства в рамках областной инвестиционной программы, собственные деньги сельхозпредприятия. Хозяйством заинтересовались и инвесторы: строительство фермы закрытого цикла в деревне Девятки взялся финансировать Кобринский маслодельно-сыродельный завод. В будущем году новый комплекс примет в свои стойла 1200 бурёнок. Сейчас ведутся проектные работы, но аграрии не дремлют. На территории будущего комплекса строятся сенажно-силосные траншеи, куда будут убраны корма с площадей, которые скоро должны стать строительной площадкой. На месте будущей застройки сейчас растут кукуруза и многолетние травы. Они станут основой кормовой базы для будущего комплекса.

Как отметил директор ОАО «Батчи» Сергей Глинник, новые объекты — это не только возможность для дальнейшего экономического развития и продовольственной безопасности предприятия, но и создание новых рабочих мест для 35 человек. К концу года на 300 бурёнок увеличится дойное стадо, поголовье скота превысит 4000 голов.

– Хозяйство специализируется на производстве молока, однако с новой инфраструктурой планируем заняться и откормом, – делится планами Сергей Глинник.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото автора.