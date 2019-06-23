График подготовки юридических лиц к осенне-зимнему периоду

Источник материала: Пинский Вестник

ГУ «Госэнергогазнадзор» информирует, что график подготовки юридических лиц г. Пинска к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019/2020 гг. утвержден Пинским горисполком. Также Пинским райисполкомом утвержден график подготовки юридических лиц Пинского района к ОЗП 2019/2020 гг.

В дальнейшем работа комиссий по проверке готовности системы теплоснабжения организаций к работе в ОЗП будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками.

При возникновении вопросов по поводу подготовки к ОЗП предлагаем обращаться в территориальный орган Госэнергогазнадзора по телефону 61-70-95.

Предупреждаем, что в соответствии со статьей 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 500 базовых величин.

Эдуард ПОЛЕЙЧУК,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору