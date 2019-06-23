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Шесть белорусских спортсменов выступят в 4-й день турнира по боксу Европейских игр

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Шесть белорусских спортсменов выступят в 4-й день турнира по боксу Европейских игр

В четвертый день турнира по боксу II Европейских игр выступят шесть белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ринг дворца спорта «Уручье» сегодня у мужчин выйдут Эмил Алиев (весовая категория 52 кг), Николай Шах (56 кг), Евгений Долголевец (69 кг) и Виктор Чварков (свыше 91 кг). Среди представительниц прекрасного пола за победы во время мультиспортивного форума будут сражаться белоруски Галина Бруевич (57 кг) и Антонина Аксенова (69 кг).

Первые четвертьфинальные поединки пройдут 25 июня. У белорусов пробиться в полуфинал попытается Владислав Смягликов (91 кг). Его товарищи по команде Дмитрий Асанов (60 кг), Вазген Сафарянц (64 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Виктория Кебикова (75 кг) в квалификациях попытаются одержать верх над своими оппонентами.

Участие в турнире принимают 316 спортсменов (мужчины, женщины), они соревнуются за 15 комплектов медалей. Завершатся состязания 30 июня.

https://www.belta.by/

 
 
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В четвертый день турнира по боксу II Европейских игр выступят шесть белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА. На ринг дворца спорта «Уручье» сегодня...
 
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