Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Твое мастерство, уверенность в себе, настрой на наивысший результат привели к этой заслуженной медали. За белорусских легкоатлетов болел весь стадион, переживала вся страна!» — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам в предстоящие дни показать максимум своих возможностей в командных соревнованиях по легкой атлетике

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