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Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр 2019 года. Об этом БЕЛТАсообщили в пресс-службе главы государства.

«Твое мастерство, уверенность в себе, настрой на наивысший результат привели к этой заслуженной медали. За белорусских легкоатлетов болел весь стадион, переживала вся страна!» — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам в предстоящие дни показать максимум своих возможностей в командных соревнованиях по легкой атлетике

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Максима Недосекова с завоеванием золота II Европейских игр 2019...
 
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