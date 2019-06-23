112 «Катюш». Кто был прототипом героини самой популярной советской песни?

Источник материала: Аргументы и факты

Поэта Михаила Исаковского часто спрашивали: «Кто же эта Катюша, которая выходила на берег крутой?» Кто героиня песни, ставшей одним из символов страны? Но поэт предпочитал многозначительно отмалчиваться.

8 строчек

– В 1936 г. Михаил Исаковский вместе со своим другом и коллегой по поэтическому цеху Александром Твардовским отправились в родные места, на Смоленщину, – рассказывает Людмила Прохоренкова, заведующая Музеем песни «Катюша» в с. Всходы Смоленской обл. – Они ехали на большой праздник, который проходил в старинном парке. Послушали выступающих, прочитали свои стихи. На следующий день Исаковский уехал в Москву и там написал 8 строчек: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…» После 8-й строчки дело застопорилось, и он отложил будущую песню в стол. Но вскоре поэт случайно встретился с композитором Блантером. Тот поинтересовался, нет ли чего-нибудь новенького. Исаковский признался, что нет ничего, кроме этих строчек. Блантер был согласен прочитать и их. Он так вдохновился историей поющей на крутом берегу девушки, что быстро сочинил музыку. Так появилась на свет знаменитая «Катюша» – самая, пожалуй, популярная советская песня в мире.

У поэта постоянно пытались выяснить, кто же эта Катюша? Знал ли он её лично? Исаковский многозначительно отвечал: «Ничто не возникает на пустом месте». И замолкал…

– Многие искали Катюшу в биографии Исаковского в 1938 г., когда эта песня была написана, – говорит Людмила Прохоренкова. – На самом деле в творчестве поэта Катюша появилась гораздо раньше. Ещё в 1925-м Исаковский написал: «Широки весной закаты и легка ночная мгла. Ночевать из душной хаты в клеть Катюша перешла». В 1936 г. он написал песню «Провожанье», в которой Катюшу до дома провожает любимый Николай. Эта девушка возникнет и в 1940-м: «А где-то за милую душу горланит петух молодой, и девушка – может, Катюша – из хаты спешит за водой; и ласточки крыльями машут, и топится чья-нибудь печь... И всё это – Родина наша, а Родину надо беречь». Наши старожилы на Смоленщине утверждают, что была такая девушка – Катюша. Она действительно выходила на крутой берег, пела красивым голосом. Но к нам часто приезжают поэты из родной деревни Исаковского – Глотовки. И уверяют, что «Катюша» посвящена первой учительнице автора – Екатерине Горанской.

Исаковский её просто боготворил. «Всем, чего я достиг, я обязан двум женщинам – моей матери Дарье Григорьевне и моей первой учительнице Екатерине Сергеевне Горанской», – писал он. В сильные холода Горанская оставляла Мишу Исаковского в школе: кроме лаптей, ему нечего было обуть, и дойти домой вечером в трескучий мороз он уже не мог. Она его и подкармливала, ведь жили Исаковские очень бедно.

Говорят, именно Горан­ская заметила, что у мальчика серьёзные проблемы со зрением. Она наняла лошадь с повозкой и отправила Мишу в город к врачу. Диагноз был неутешительный – хроническая близорукость с воспалением сетчатки. Екатерина Горанская принесла Мише все учебники, и он стал учиться дома.

– Во время войны Екатерина Сергеевна умерла, – говорит Людмила Прохоренкова. – Исаковский очень переживал, он прислал деньги ей на памятник.





Исаковский с учительницей Екатериной Горанской. Ельня, 1913 г. Фото: Public Domain

Письмо Сталину

А в начале 1940-х прототипом «Катюши», которая раздавалась не только из наших, но и из немецких окопов (немцы тоже полюбили «Катюшу»), стали называть Екатерину Михайлову. Ленинградская школьница, в 14 лет она попала на фронт, приписав себе два лишних года. Девушка не только вытаскивала раненых с поля боя, но и ходила в разведку и била врага. Михайлова стала одной из немногих девушек, попавших служить на флот. Она написала письмо Сталину с просьбой зачислить её в морскую пехоту, хотя слабому полу путь туда был заказан. Однако Сталин дал добро. Катя вместе с сильными мужчинами-бойцами прошла с боями Крым, Кавказ, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию… Про Катю Михайлову, бесстрашную морячку, знали не только наши солдаты, но и немцы. Однажды у наших бойцов закончилась вода, а единственный колодец остался посередине между нашей и немецкой линией фронта. Немцы прознали, что в стане противника находится та самая Катюша, гроза морей. И стали кричать: «Рус Иван, выведи Катюша, убивать не буду!» Катя подхватила два ведра, пошла к колодцу и принесла воды. А немцы в это время хлопали, играли на гармошках и пели: «Выходила на берег Катюша». Так Катя Михайлова выходила за водой на немецкий «бис» не один раз. Екатерина Илларионовна за свои боевые заслуги была удостоена звания Героя Советского Союза.





Герой Советского Союза Екатерина Михайлова. Фото: Михаил Зиновьев

А вот во Владивостоке уверены: Катюша из песни – родом из их мест. Звали её Екатерина Алексеева. В 2013-м ей даже открыли памятник, который так и называется – «Катюша». Катя Алексеева прекрасно пела, она училась в Ленинградской консерватории. Но в 1938 г. ей пришлось участвовать в событиях у озера Хасан, когда наша армия воевала с японцами. Крае­вед Нелли Мизь уверена, что это та самая Катюша, которая волею случая оказалась «на дальнем пограничье».

«У нас в музее есть письма девушки, которая тоже была убеждена, что именно она – Катюша из песни Исаковского, – продолжает Людмила Прохоренкова. – Она присылала нам много писем и каждое подписывала: «Катюша». Её зовут Катя Лукомская. В одном из писем она признавалась, что это песня про неё и её любимого Василия Тимошенко из села Червоный Кут Черкасской области. «Вася был скромный, честный и добрый, для меня красивый и дорогой… любил петь и танцевать. Любил… даже странно так писать…» – пишет Лукомская о погибшем любимом.

Екатерина прислала нам письмо от своего Василия. Оно стоит у нас на стенде: «Будь уверена, Катя, что балтийцы несут боевые вахты на «отлично» и никому не позволят побывать в советских водах. За твою любовь, Катя, мы все отвечаем тебе песней. Ответ балтийцев Катюше: «Не цветут здесь яблони и груши, а морские бури здесь ревут. Все штурвалы морякам послушны, и враги к границе не пройдут. А балтийцы слышат песню Кати. Пусть бушует море, как всегда. Начеку линкор, эсминец, Катя, защитим родные берега».

Таких Катюш, как наша Катя Лукомская, было очень много. Бойцы порой переделывали песню на свой лад, посвящая её своим любимым. В своё время профессор Розанов собрал 112 вариантов этого стихотворения. Сколько их всего ходит по стране, сколько реальных девушек Катюш «живут» в этих стихах, никому не известно. Но каждая из них по праву считала себя той самой Катюшей, которая ждала любимого с фронта и про которую её любимый пел знаменитую песню».