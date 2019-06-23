Любой каприз за ваши деньги. Можно ли доверять отзывам в интернете?

Источник материала: Аргументы и факты

«Конечно, я не был в этой гостинице, — откровенничает мой приятель Станислав. — Ну и что, что отзыв о ней ты видела на моем канале в Youtube. Я там снял окрестности своего дома, совсем немного общих фраз накидал и запостил ссылку, которую меня за деньги наняли разместить. Это заработок, реклама, понимаешь?».

Отзывы бывают разные

Не вдаваясь в подробности, рынок интернет-отзывов можно разделить на две части. Первая предполагает написание мнений, комментариев. К примеру, я зашла в магазин, где меня обсчитали, и, вернувшись домой, бросаюсь в сеть с желанием предостеречь подписчиков. Пишу на сайтах отзывов: не ходите туда, там нечестные кассиры.

Вторая — это отзывы по заданным темам. Предприятие, собственник бизнеса, хозяин магазина заказывает написание личного мнения или комментария о своем детище. Положительного, конечно. Например, о новом клипе малоизвестной группы.

В первом случае я имею возможность выполнить свой гражданский долг — предостеречь людей, выплеснуть эмоции и даже заработать небольшие деньги. Плата начисляется за длительность просмотра (не менее 15 секунд, как правило), трафик (чем больше просмотров, тем и оплата выше), наличие и качество фотографий. Во втором — моя оплата фиксированная, и её назначает владелец бизнеса.

Но речь идёт пока о честных отзывах. А все ли они такие?

Так сойдёт

Для эксперимента регистрируюсь на нескольких сайтах, предлагающих деньги за написание собственного мнения. Прежде, чем найти их, забиваю в поисковиках «платные отзывы в интернете». Среди десятков сайтов с рекомендациями выходит ссылка на одну из групп в социальной сети. Любопытство ведёт туда, почитать мнения живых людей, тех, что зарабатывают на таких отзывах.

Посты похожи друг на друга: самый лучший сайт — такой-то, пройди по данной ссылке и будешь грести деньги. Пишу некоторым из них. Откликаются лишь две девушки. Одна рассказывает, что зарегистрирована достаточно давно, получает небольшие суммы — несколько долларов в месяц, но это деньги на телефон, которые приходят «из воздуха». Интересуюсь нюансами написания у девушки по имени Марина. Сначала она нехотя отвечает, но потом вовсе перестаёт читать мои сообщения. Из нашей переписки узнаю, что надо писать отзывов много, хороших и разных. Деньги «капают» ежемесячно при соблюдении нехитрых правил. Главное — не забывать постоянно обновлять контент, то есть писать хотя бы один новый отзыв в месяц. Деньги начисляются в личном кабинете, а выводятся через платежную систему WebMoney.





Каждый сайт устанавливает свой минимальный баланс на счёте, ниже которого деньги не вывести. Скриншот с сайта

Есть ещё одна статья дохода — реферальная ссылка. Именно поэтому Марина и ведёт со мной беседу. Её задача — уговорить меня перейти именно по такой ссылке, чтобы получить вознаграждение за нового участника — меня.

Вторая девушка, Милана, пишет, что отзывы можно публиковать любые: неинтересные, нудные, неинформативные, лишь бы это не была перепечатка текстов из сети.

На всех подобных сайтах регистрация стандартная. Подтверждаю, проходя по ссылке, свой электронный адрес. Захожу на сайт, знакомлюсь с правилами написания отзывов, читаю несколько из них. Пробую оставить свой. О чём? Допустим, об отеле, в котором недавно останавливалась. Описываю минусы и плюсы, фотографии не добавляю, нажимаю отправить. Мой отзыв тут же публикуется. А я зарабатываю... 1 рубль 20 копеек! Да, чтобы на этом сайте что-то достойное получить, писать придётся круглосуточно.

На отзыв я потратила минуты 3. Воодушевившись, пишу два подобных, тоже об отелях. Спустя двое суток мой заработок составляет чуть больше червонца. Мягко говоря, маловато.

Убеждаюсь, что права была Милана, когда объясняла, что отзывы можно писать «хоть как». Сойдут, видимо, практически все. Быстро, легко, но заработок маленький.





Оплата на тех сайтах, что предлагают писать любые отзывы, более чем скромная. Я написала про три отеля. Мой баланс — 10 рублей. Скриншот

«Стасик с дуба рухнул»

Мой старый знакомый, Станислав, уверяет, что вполне нормально зарабатывает в сети. Он зарегистрирован на десятке сайтов, предлагающих отзывы обо всём на свете. Надо подчеркнуть: у Стаса большое количество подписчиков в социальных сетях. А на его канал на видеохостинге подписаны двести тысяч человек.

«Я начал зарабатывать отзывами лет 5 назад, — откровенничает Станислав. — Смотрю сейчас в личном кабинете свои заработки, становится смешно. Это я брался выполнять задание, которое стоит 40 копеек. Серьёзно! Зачем? Уже не помню, видимо, такая смешная тогда цена была. С тех пор изменилось многое. Самое главное — теперь нужно привязать к личному кабинету свои аккаунты в соцсетях. Раньше такого не было. Причём они проходят модерацию. Если подписчиков мало, могут и не допустить до написания отзывов! Но у меня все соцсети подошли. Правда, бывает просто стыдно брать какое-то задание. Было такое, например, от одного ресторана. Расписать, как там быстро обслуживают и вкусно готовят. Я прошёл на сайт, посмотрел. Всё уныло и убого. Дорого и неаппетитно. Я прикинул и решил, что мои подписчики прочитают моё мнение и решат: „Стасик с дуба рухнул“. Не буду же я каждому объяснять, что всего лишь деньги зарабатываю. Решил, не буду брать этот заказ. А такие, более-менее нейтральные, беру».





Некоторые заказчики выдвигают достаточно серьёзные техзадания. Скриншот с сайта

Про то, не знаю что

Мы со Стасом смотрим предложения от заказчиков. Он смеётся: «Вот, предлагают тонкости наращивания ногтей описывать, вникнуть, что ли?». Многие заказчики присылают техзадания, в которых прописывают необходимость добиться лайков и перепостов отзыва. Некоторые требования смешные: например, «каждое предложение нужно писать с заглавной буквы». «Это объяснение для двоечника-третьеклассника? — недоумевает Стас. — А ведь совсем необязательно бывать там, пробовать продукт, пользоваться услугами, о которых пишешь. Давай тебя зарегистрирую, сама выполнишь задание».

Мне заказчики предложили менее интересные темы: в моих аккаунтах мало подписчиков. Я не стремлюсь раздувать искусственно сеть виртуальных друзей. Из того, что мне более-менее близко, выбираю написать отзыв об отеле. Я даже не слышала о существовании такого, но задание есть задание. Станислав говорит, примерно каждый первый отзыв пишется именно такой: «Про то, не знаю что. Тут, видишь, условия такие, что нужно статью-отзыв не маленький написать — 2000 знаков, да ещё и несколько ссылок в посте разместить. Но это всё легко, руку набьёшь и вперед. Зато цена 200 рублей, а не 10, как ты своими правдивыми отзывами заработала».

Пишу отзыв об отеле, но даже не понимаю, где он расположен. Или в Пензе, или в Питере, или в Самаре. Нахожу аналогичное название и в Турции.

«Этот сайт — один из множества подобных, — говорит Стас. — Их можно назвать биржами труда. Там сидят не школьники, а вполне взрослые люди. Много тех, кто не может по какой-то причине работать в офисах или дауншифтеры. Лежит такой где-то на Бали под кокосовой пальмой и описывает, как якобы утром с трудом прорвался на приём в поликлинику какого-то провинциального города. А жители этого городка на самом деле принимают всё написанное за чистую монету».





Все эти задания мне предлагается выполнить. Само собой, я не пользовалась никакими услугами и не посещала этих мест. Скриншот

Нарвалась на штраф

Неужели в интернете нет отзывов, которые можно принимать на веру? Несколько лет назад появился сайт, который предлагал писать комментарии по адресам. То есть можно было добавлять организации, в которых побывал, описывать, что понравилось, какие есть замечания. Когда сайт зарождался, он предлагал неплохие условия для работы. Именно здесь я добавила несколько организаций. Дело в том, что если появляется первый отзыв о магазине или аптеке, он стоит больше, чем второй, и так далее. Суть работы примерно такая же, как на всех подобных площадках.

Тогда мне удалось заработать и вывести на баланс мобильного телефона 500 рублей. Но потом что-то пошло не так, и я попала «в минус». Этот сайт, как и многие другие, старается бороться с фейковыми комментариями и накрутками отзывов. Я попалась случайно, неосознанно, не со зла. Описывала магазин косметики и в числе предлагаемых товаров назвала парфюмерию, которой там не было. Мне объявили штраф, и мой заработок сильно пошатнулся. Не помню тонкостей, но сначала мне нужно было отработать порядка тысячи рублей штрафа, а потом только начать зарабатывать вновь. Каюсь, я просто бросила этот сайт. Зашла недавно — моих отзывов нет. Сайт изменил дизайн, и я кое-как нашла те организации, о которых писала, но мои труды канули в Лету.





Я пишу отзывы об отелях, которые действительно посетила, за копейки. А вот заказ на другом сайте — в гостиницу ехать не нужно. Главное — разместить информацию о ней на своей странице в соцсети и получить большую сумму. Скриншот

Купленная победа

Станислав рассказывает, как попал в мир «продажных отзывов»: «С одним умным товарищем я познакомился случайно. Пару лет назад наши дети участвовали в конкурсе рисунков. Нужно было собрать лайки за понравившийся труд, но не в соцсетях, где можно попросить проголосовать друзей, а на сайте организаторов. Сын Михаила победил с огромным отрывом от ближайших конкурентов, а рисунок у него был, прямо скажем, не очень. Я потом поинтересовался, как так получилось? Мужик оказался нормальный, всё рассказал и показал. Он за совершенно скромные деньги купил лайки и комментарии к каракулям сыночка. Причём чуть не попался, но „пронесло“. Миша рассказал, что прямую ссылку на конкурсные работы оставлять нельзя, можно всё это легко вычислить, поэтому ссылку даешь на страницу в своей соцсети. А вот там уже расписываешь: „Нужно зайти на конкурс по такой-то ссылке, найти рисунок Ильи С., 10 лет, проголосовать за него и написать какое-то доброе пожелание победы“. Так вот, нашёлся какой-то товарищ, который зашёл на Мишину страницу, скопировал это задание и прямо так и разместил слово в слово. Он рассказывал — я хохотал. Организаторы не прочитали или не вникли. Все поздравляли Илью с победой, а я тогда понял, что главное — не хорошо рисовать, а, как обычно, быть хитрее всех».

Проведя эксперимент с написанием отзывов, я пришла к выводу, что не все мнения в сети купленные — кое-кто действительно выражает свою точку зрения. Но, как правило, человек быстрее напишет гневный отрицательный отзыв, чем положительный. Читая, нужно убедиться, что конкретный человек действительно понимает, о чем рассказывает. Например, он подкрепил отзыв собственными фотографиями или указал мелкие подробности. Ну а слушать чьё-то мнение или принимать решение самостоятельно — только нам самим.