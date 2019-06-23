28 июня КГК проведет «горячую линию»

Источник материала: Газета Авангард





Комитет государственного контроля Гомельской области 28 июня с 11.00 до 12.00 проводит «горячую линию» по проблемным вопросам и недостаткам при ведении лесохозяйственной деятельности и наведении порядка в лесном фонде.

Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-71.