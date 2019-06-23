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28 июня КГК проведет «горячую линию»

24.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

28 июня КГК проведет «горячую линию»

Комитет государственного контроля Гомельской области 28 июня с 11.00 до 12.00 проводит «горячую линию» по проблемным вопросам и недостаткам при ведении лесохозяйственной деятельности и наведении порядка в лесном фонде.

Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую линию» и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-71.

 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет государственного контроля Гомельской области 28 июня с 11.00 до 12.00 проводит «горячую линию» по проблемным вопросам и недостаткам при ведении...
 
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