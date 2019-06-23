Как показала проверка

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ГУК «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» (руководитель – Борисенко Галина Викторовна).

В ходе проведения проверки было установлено, что руководством учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Не все дома культуры обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме, не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения, в большинстве домов культуры внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии, эвакуационные двери не оборудованы замком, который может быть открыт изнутри без ключа.

Руководителю учреждения вручено предписание об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.