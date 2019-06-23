ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские СМИ: Индия может спровоцировать ядерную войну

24.06.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что первые испытания индийцами гиперзвуковой ракеты оказались неудачными, это «зловещий шаг» в эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, вплоть до ядерного сценария. Об этом пишет американское издание The National Interest.


Изображение: wikipedia.org

По словам автора статьи, американских военных беспокоит развитие гиперзвукового оружия, активно разрабатываемое в разных странах, в том числе в России и Китае. Благодаря огромной скорости, такие ракеты невозможно перехватить. И авианосцы, и авиабазы могут, по версии The National Interest, быть уничтожены залпом таких ракет.

В случае использования ядерных боеголовок гиперзвуковая ракета может доставить их несравнимо быстрее, чем обычная. А при применении неядерных боеголовок такое оружие может уничтожить ядерный арсенал противника при первом же ударе, обезоружив врага.

При этом Нью-Дели и Исламабад находятся совсем недалеко друг от друга — всего в 400 милях (640 км), так что даже не самое совершенное гиперзвуковое оружие, способное развивать скорость до 5−10 Маха, сможет поразить цели на вражеской территории за считанные минуты. Даже сам факт наличия таких ракет у Индии может поставить Пакистан перед соблазном использовать ядерное оружие из страха потерять все.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наличие у индийцев гиперзвукового оружия может стать «зловещим шагом».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил оценить эффективность пенсионной реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика