Американские СМИ: Индия может спровоцировать ядерную войну

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что первые испытания индийцами гиперзвуковой ракеты оказались неудачными, это «зловещий шаг» в эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, вплоть до ядерного сценария. Об этом пишет американское издание The National Interest.



Изображение: wikipedia.org

По словам автора статьи, американских военных беспокоит развитие гиперзвукового оружия, активно разрабатываемое в разных странах, в том числе в России и Китае. Благодаря огромной скорости, такие ракеты невозможно перехватить. И авианосцы, и авиабазы могут, по версии The National Interest, быть уничтожены залпом таких ракет.

В случае использования ядерных боеголовок гиперзвуковая ракета может доставить их несравнимо быстрее, чем обычная. А при применении неядерных боеголовок такое оружие может уничтожить ядерный арсенал противника при первом же ударе, обезоружив врага.

При этом Нью-Дели и Исламабад находятся совсем недалеко друг от друга — всего в 400 милях (640 км), так что даже не самое совершенное гиперзвуковое оружие, способное развивать скорость до 5−10 Маха, сможет поразить цели на вражеской территории за считанные минуты. Даже сам факт наличия таких ракет у Индии может поставить Пакистан перед соблазном использовать ядерное оружие из страха потерять все.